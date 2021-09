In questi giorni al Festival di Mantova sta andando in onda una trasmissione radiofonica intitolata Tournée italiana in cui mi hanno chiesto di ripercorrere band e artisti italiani in base alle regioni, come ipotizzavo tempo fa in questa rubrica. Un Viaggio in Italia stile Guido Piovene che sarebbe bello qualcuno facesse sul campo, prima o poi.

Mentre compilavo le liste pensavo a quanto sia sempre più straniante legare le forme d’arte alla contingenza di una nazione, a una sempre storta idea di patria, se non attraverso l’uso della lingua. Così, pensando alle artiste e artisti che ho scelto, da Mai Mai Mai a Cemento Atlantico, da Silvia Tarozzi a Martina Bertoni, mi è venuto in mente l’ultimo romanzo di Mario Desiati, che prende il concetto di spatriati dal dialetto pugliese per indicare coloro che sono fuoriusciti e se ne sono andati dal paese, ma pure quelli che non si sono mai mossi da lì ma ci sono rimasti inquieti.