Il privilegio della libertà di Vladimir Nabokov

Questo non è il primo libro di Vladimir Nabokov che si dovrebbe leggere se non si è mai letto Nabokov, e – contando Lolita, Parla, ricordo, Il dono, eccetera – neppure il secondo o il terzo o il quarto. A rigore, non è nemmeno un libro: sono le lezioni di letteratura che Nabokov tenne all’università di Cornell a Ithaca, nello stato di New York, tra la fine degli anni quaranta e l’inizio degli anni cinquanta, e che non pubblicò mai in vita. Ma erano, sono lezioni pubblicabili e leggibili, perché Nabokov non andava a braccio ma scriveva la sostanza di quello che avrebbe detto in classe, condendola con aneddoti e battute che rendevano quelle lezioni memorabili (qui il ricordo di una sua allieva, Hannah Green).

Non il primo Nabokov da leggere, dunque. Ma un libro essenziale per chi vuole ascoltare la voce vera, quasi senza mediazioni, di uno dei più grandi scrittori di ogni tempo: una soddisfazione, un’emozione che si può perfezionare su YouTube, perché di Nabokov restano alcune registrazioni in video e in voce, come questa deliziosa conversazione con Lionel Trilling, databile alla seconda metà degli anni cinquanta, poco dopo la pubblicazione di Lolita e poco prima che lo scrittore tornasse in Europa e si stabilisse al sesto piano dell’hotel Palace di Montreux, in Svizzera.

Nabokov era perfettamente a suo agio in tre lingue e in tre culture, russa, francese, inglese: meno in quella tedesca, pur avendo vissuto a Berlino per una quindicina d’anni, dopo che la rivoluzione bolscevica aveva costretto la sua famiglia all’esilio. A Berlino – scrive John Updike nella premessa al libro – Nabokov aveva sbarcato il lunario dando lezioni private “su un incredibile quintetto di argomenti: inglese, francese, pugilato, tennis e prosodia”. Poi, nel 1937, aveva lasciato la Germania e si era stabilito in Francia. Nel 1940, la partenza per gli Stati Uniti, descritta nelle ultime straordinarie pagine di Parla, ricordo, l’insegnamento al Wellesley college, poi un rapido e non felice passaggio all’università di Harvard, quindi un decennio a Cornell (1948-1959).

Degli scrittori della sua madrelingua Nabokov parla nelle Lezioni di letteratura russa e nel capolavoro che è il saggio su Gogol (Nikolaj Gogol, Adelphi 2014). Queste Lezioni di letteratura danno conto dell’altra parte, la parte occidentale della sua educazione letteraria: quattro romanzieri anglosassoni (Austen, Dickens, Stevenson, Joyce), due francesi (Flaubert, Proust), un boemo di lingua tedesca (Kafka).

Il libro va consigliato innanzitutto agli studenti di letteratura, anche quelli molto giovani, dai quattordici anni in su. A scuola e all’università vengono tirati su a forza di analisi del testo (avendo letto, ad andar bene, cinque o sei libri in vita loro), a narratori interni o esterni, a omodiegesi ed eterodiegesi, come se per leggere un romanzo ci volesse il manuale d’istruzioni. Leggendo Nabokov si capisce che spiegare un romanzo, a se stessi e agli altri, è prima di tutto un esercizio di umiltà e pazienza. Non dobbiamo presupporre che chi ci ascolta o ci legge conosca già il libro, perciò dobbiamo fare intanto questa cosa difficile e noiosa: riassumerlo, in dettaglio, e mentre si riassume cominciare a notare, a mettere in evidenza le cose più interessanti, cioè gli snodi della trama, i punti di forza e i difetti, e insomma fare un riassunto non neutrale ma orientato, un riassunto-commento.

Un virtuoso del riassunto-commento era, nelle sue recensioni, il grande amico-rivale di Nabokov, Edmund Wilson, e può darsi che qualcosa Nabokov abbia imparato da lui: del resto, è a lui che si rivolge più volte nei mesi che precedono le lezioni a Cornell, chiedendogli suggerimenti sugli scrittori e i romanzi da discutere a lezione. E ne vengono fuori scambi anche divertenti, oggi impubblicabili senza scandalo dei benpensanti globali, e crociate su Twitter. Wilson gli suggerisce per esempio di inserire nel syllabus anche Jane Austen, e Nabokov risponde: “Non mi piace Jane e, in realtà, sono prevenuto contro tutte le scrittrici”. Ma poi Mansfield park finisce nel corso, e nel primo capitolo del libro, in ossequio alla cronologia.