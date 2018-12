Le due ferite di Raffaele La Capria

Ecco un libro che non ha niente a che fare con l’Italia di oggi. Non solo perché il suo autore è quasi centenario, e può permettersi di guardare le cose stando al di fuori della mischia, e non solo perché Il fallimento della consapevolezza raccoglie vecchi pezzi e vecchie lettere, ma per una ragione più sostanziale: che a differenza della gran parte dei suoi contemporanei, ammalati di presente, Raffaele La Capria ha sempre avuto a cuore la letteratura e la storia più della politica, e anche in questo libro i nomi che s’incontrano più spesso sono quelli dei vecchi maestri (Croce, Labriola, Moravia) o dei quasi coetanei (Calvino, Pasolini, Parise, Ortese), tutti comunque abitanti di quel mondo separato che è la cultura. L’attualità coi suoi nomi e la sua cronaca s’intravede appena.

Antefatto. Nel 1961, La Capria ha pubblicato uno dei più bei romanzi italiani del secondo novecento, e l’unico forse che si possa definire “sperimentale” e che venga letto ancor oggi non solo con ammirazione ma anche con gusto da un pubblico un po’ più ampio di quello dei letterati di professione. Ferito a morte non è stato il suo ultimo romanzo, ma negli ultimi decenni La Capria è stato soprattutto un saggista in un senso prossimo a quello di Montaigne: non il saggista impegnato che riflette sulla società attraverso le lenti di una filosofia o di un’ideologia ma il personal essayist che parla soprattutto dei fatti suoi, o della vita di tutti per come si riflette nella vita di chi scrive. L’abbandono della forma-romanzo è funzionale a questo disimpegno: “Solo fuori dalla prigione del genere, che imponeva una sua forma codificata, io avrei potuto esprimermi in libertà” (da Cinquant’anni di false partenze).

Norman Mailer ha detto una volta che a Gore Vidal “mancava la ferita”, alludendo al fatto che Vidal veniva da una famiglia ricca e che nella vita non aveva sofferto abbastanza, e implicando che questa mancanza faceva di lui uno scrittore, ma non un grande scrittore. La Capria viene da una famiglia non ricca ma benestante: e benestante ha saputo rimanere, scrivendo non solo libri e articoli per i giornali, quando questa attività aveva un certo smercio, ma anche e soprattutto sceneggiature (due almeno memorabili: ovviamente Le mani sulla città e meno ovviamente Leoni al sole, che in altre mani avrebbe potuto essere bello come i Vitelloni); e sembra aver attraversato la vita senza rabbia: “Per non so quale ragione”, gli scrive in una lettera del 1986 Anna Maria Ortese, “tu non sembri trovarti mai in contrasto – contro – nessuna cosa o forma del vivere … Così si spiega perché è un riposo parlare con te”.

La letteratura e i principi delle apparenze

Ma di ferite, La Capria ne ha patite almeno due. La prima come tanti in gioventù, riassunta nei versi di Auden che ha messo in esergo a – il titolo non è scelto a caso – Ferito a morte: “Tra quelli che per ‘vita’ intendono un / Bildungsroman e quelli per cui vivere / significa essere-visibili-adesso si apre un vuoto / che nessun ponte può colmare”. Da buon intellettuale, il protagonista Massimo, che è l’alter ego dell’autore, vive la vita come un faticoso romanzo di formazione: problematico, tormentato, insofferente nei confronti di ciò che è e di ciò che ha intorno, proiettato verso il futuro; mentre gli altri, gli amici, sono i “principi delle apparenze”, ignoranti di libri ma affascinanti nel corpo e negli abiti, bravissimi con le ragazze: