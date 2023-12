Circa dieci anni fa ho avuto una relazione seria con una persona che amavo più di quanto avessi mai amato in vita mia. Speravo di passare tutta la vita con lei. Ma ero profondamente repressa, e il processo di coming out e transizione ha annientato gran parte della mia vita, compresa la nostra relazione. L’ho mollata, ripetendomi che lei non avrebbe capito. Negli anni successivi sono diventata una dea fortissima e fiera, però mi tormentava il modo in cui avevo allontanato la mia ex. Ogni mio nuovo trionfo si tingeva di rimpianto per la sua assenza. Nel caos di inizio pandemia le ho inviato una semplice email, ridotta a un modesto “come stai”, ricevendo una risposta breve ma cordiale. Non me la sono presa. Da parte sua è stato gentile anche solo rispondermi. Qualche mese dopo, però, mi ha ricontattato, chiedendomi di vederci. A quanto pare il suo ragazzo l’aveva mollata, in un modo che le ricordava il mio. Nonostante il mio nervosismo, abbiamo trascorso un pomeriggio al parco, chiacchierando di etica e poesia, ridendo spensierate. Io non ho fatto alcuna avance. Riguardo al passato ho detto solo che ero pentita di come avevo chiuso la storia. Lei ha subito risposto: “Ah, non ti preoccupare. Non è che la nostra storia avesse davvero un futuro”. Caspita! È passato qualche anno ed è diventata una cara amica. Facciamo gite, bevute, uscite a quattro con i rispettivi partner (mia moglie e il suo nuovo ragazzo). Eppure ancora penso a lei tutti i giorni. Perfino mia moglie sa che sono pazza di lei! (Non è un problema, siamo poliamorose). Ti scrivo perché non so cosa fare. Sono quasi dieci anni che provo a farmela passare, ma rimango ostinatamente innamorata di lei. Ho provato la separazione, vari tipi di terapia, addirittura rituali a base di fuoco, ma mi sveglio ancora con il suo nome sulle labbra. Temo che se le rivelassi tutto quello che provo finirei per allontanarla un’altra volta. Che deve fare una ragazza?

– Confounded Heartfelt Amorous Damsel

Niente. Una ragazza in questa situazione non fa niente. Parli di coming out, di transizione, della dea fortissima e fiera che sei diventata: insomma, sei una donna trans che ha dovuto mettere fine a quella che il mondo percepiva come una relazione etero cis prima di poter affrontare la transizione. E considerando la reazione della tua ex quando ti sei rifatta viva e ti sei scusata per averla mollata (“Non è che la nostra storia avesse davvero un futuro!”), CHAD, insieme al fatto che la tua ex ha sempre frequentato solo uomini, mi pare che la tua ex sia una donna etero e cis. Il che significa che non potresti essere la dea che sei oggi – non potresti avere la vita che hai oggi (per tacere della moglie che hai oggi) – se stessi ancora insieme alla tua ex, CHAD, perché non potresti essere te stessa e contemporaneamente la sua partner.

Voglio spingermi a supporre che, per quanto burrascosa sia stata la tua transizione, sia valsa la pena di compierla. Alcune cose le hai perse – tra cui una relazione sentimentale con la tua ex – ma sono molte di più quelle che hai guadagnato. Se frequentare la tua ex da amica, averla nella tua vita, è troppo doloroso, be’, allora non frequentarla. Se vuoi dirle che ti manca il rapporto che avevate un tempo, e che per lei provi ancora dei sentimenti, puoi farlo senza mandare all’aria il rapporto che avete oggi. Un sacco di persone hanno detto all’ex o si sono sentite dire dall’ex, in varie forme: “Se le cose fossero state diverse, sarebbe potuta andare in un altro modo”. E ci sono rimaste amiche.

Quando stavi con la tua ex non eri la persona che credevi di essere (o che eri stata costretta a fingere di essere), però hai vissuto esperienze importanti e valide anche prima della transizione. Provare tristezza per ciò che hai perso con la transizione non toglie nulla a ciò che hai guadagnato. Tuttavia, l’intensità dei sentimenti che provi per la tua ex mi spinge a chiedermi se lei non sia una sorta di sostituto simbolico di tutte le altre cose che hai perso. Magari qualche seduta da un terapeuta bravo potrebbe aiutarti a rimettere in prospettiva quello che provi.

P.S. Se con “Abbiamo tacitamente convenuto di raccontarci che siamo solo vecchie amiche” intendi “Mi sto facendo di nuovo reprimere”, allora non va bene. Se il prezzo da pagare per la sua amicizia è la mancata ammissione della vostra storia passata, forse è un po’ troppo alto. Un po’ d’imbarazzo ci può stare, la vergogna no.