La mia bellissima storia di cinque anni è finita da un mese, per colpa mia. Siamo entrambi quarantenni, e facevamo del sesso fantastico quattro volte a settimana. Io però ero insoddisfatto, perché era quasi sempre sesso di mantenimento, almeno da parte sua. So che io me lo godevo, ma spesso lei no. Un altro motivo della mia insoddisfazione era la sua incapacità di parlare delle cose che mi appassionano di più: musica, film, cartoni e paranormale. I suoi interessi vanno dalla normativa fiscale alle tariffe assicurative. A questo bisogna aggiungere il fatto che la mia ex fuma un sacco di canne per via di crampi mestruali tremendi, e così sono diventato un fattone anch’io. L’avevo lasciata dopo il primo anno, ma ci siamo rimessi insieme perché in un messaggio mi diceva di avere il cuore a pezzi. Le volevo bene e mi sentivo molto in colpa per la situazione, quindi ho ceduto. Dopotutto con lei ero stato bene. A parte le chiacchiere spesso noiose, il sesso di mantenimento a base di canne era fantastico, e alla fine era bello coccolarsi. Tre anni dopo è venuta ad abitare accanto a me una ventenne attraente, con cui abbiamo subito fatto amicizia. Portava dei dolci a mio figlio (sono un papà single), e una volta mi ha preparato la minestra perché avevo l’influenza. Una sera sul tardi era ubriaca ed è venuta a bussare alla mia porta, chiedendomi di uscire con lei. Io non potevo, perché in quel momento a casa c’era mio figlio. Covando tanta insoddisfazione per il sesso di mantenimento che caratterizzava la mia relazione, sono stato tentato di fare sesso con la vicina, se a lei fosse interessato. Ho raccontato alla mia ex l’episodio e lei ha preteso che non vedessi più la mia vicina. Io ho accettato, ma poco dopo ho ricominciato a vederla di nascosto. La mia ex l’ha scoperto curiosando nel mio telefono e mi ha lasciato. Io ero distrutto e l’ho implorata di perdonarmi. Lei ha acconsentito a patto che troncassi ogni rapporto con la vicina. Ho accettato e così è passato un altro anno (piacevole), finché non ho incontrato un’altra ragazza a cui sembrava che piacessi. A questa ragazza, anche lei ventenne, interessavano le mie stesse cose. Sapendo di non potermi fidare di me stesso, ho preso la difficile decisione di rompere con la mia fidanzata. Quando è uscita da casa mia per quella che credevo l’ultima volta, ho sentito di aver distrutto una storia che funzionava. Non era perfetta: mancavano gli interessi in comune, non c’era lo stesso livello di desiderio, ma insieme ci trovavamo bene. Perciò una settimana dopo le ho chiesto di tornare con me. Lei ha accettato. Dopo qualche settimana già tramavo per vedermi con la ventenne. La mia ex mi ha beccato quasi subito – aveva curiosato tra i messaggi sul computer – e si è messa a urlarmi contro. Dopodiché, sbattendo la porta, se n’è andata dalla mia vita, stavolta temo per sempre. Passeranno mai la vergogna e il rimpianto che provo? Sono rimasto senza più ragazze e a quarant’anni suonati fatico a trovare una che faccia al caso mio. Mi ero illuso che quelle due ventenni carine fossero interessate a uno come me. Quindi non solo ho sfasciato una storia che andava benissimo, alla fine l’ho anche sfasciata per niente. Non c’era nessuna fica alla fine di questo arcobaleno di merda. Ti prego, Dan, dimmi qualcosa che mi faccia stare meglio in questo sfacelo. Troverò la mia strada? O sono condannato a restare così per sempre?

– Anonymous Magnum Subscriber

Quindi non hai davvero tradito la tua ex, giusto? Ci hai pensato, AMS, e sei stato tentato di farlo, e ti eri anche preso la briga di fabbricarti una giustificazione: il sesso con la fidanzata, per quanto fantastico, era sesso di mantenimento (almeno da parte sua), cosa che in qualche modo te lo rovinava pur senza renderlo meno fantastico. Non so bene come far quadrare questo cerchio – schifoso ma fantastico – ma in fin dei conti, AMS, non hai mai effettivamente toccato un’altra con il tuo cazzo.

E non sei neanche stato indiscreto. La tua ex ha scoperto che parlavi con una vicina e – diciamocelo – era improbabile che succedesse qualcosa: primo perché glielo hai raccontato e secondo perché lei ha preso la tua ammissione come un alibi per curiosare nel tuo telefono e nel tuo computer.

Io non sono la tua ex fidanzata – non ho i paletti che aveva lei – ma se fossi una donna etero sulla quarantina con un partner maschio etero sulla quarantina, non mi stupirei di venire a sapere che lui si è concesso dei flirt innocui, discreti e irrealistici con altre donne. Se sapessi di non riuscire a gestire emotivamente la cosa, gli chiederei di non parlarmi dei suoi flirt con altre donne, e non mi metterei a cercarne le prove. Finché il mio fidanzato non fa qualche stupidaggine, finché i suoi flirt non si trasformano in tradimenti o in quel genere di ossessione che lo spinge a trascurarmi, sospenderei l’incredulità, chiuderei un occhio e mi concederei qualche flirt innocuo a mia volta. Però ripeto, AMS, io non sono la tua fidanzata, e non lo è più neanche lei.

Allarghiamo un attimo l’inquadratura. A molti piace credere che le donne giovani interessate agli uomini più anziani – compreso un sottoinsieme di ragazze attratte da uomini più anziani e impegnati – siano un prodotto della fantasia del maschio etero. Non è così. Se è vero che esistono meno donne giovani interessate a uomini più anziani di quanto amino credere questi ultimi (che a volte scrivono anche sceneggiature sul tema), alcune lo sono. La probabilità che tu ti sia imbattuto in due di queste donne in un lasso di tempo così breve è vicina allo zero, AMS, però trovo plausibile che tu ne abbia incontrata una.

Oppure, forse la tua vicina ubriaca e quell’altra interessata al paranormale non stavano affatto flirtando con te e tu, ragionando con l’uccello, hai interpretato come interesse sessuale una semplice gentilezza da brava vicina (un po’ casinista) e gli interessi in comune.