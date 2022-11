“Dovevamo smantellare il Brasile dei nazionalisti”, scrive Caetano Veloso nel suo Verità tropicale , una lunga riflessione su quegli anni di lotta e di dissidenza artistica edita in Italia da Sur. “Andare fino in fondo e polverizzare l’immagine del Brasile carioca (…), il Brasile con il suo jeitinho e il suo carnevale”. Gal Costa ovviamente era nel cast, hippy e circense, che si era riunito, nel 1968, intorno al progetto Tropicália: ou panis et circencis, l’album manifesto di questa nuova música popular brasileira che, innestandosi, sulla bossa nova e sul samba autoctoni introduceva chiassosi e dissonanti elementi di rock, psichedelia e performance art.

O sorriso do gato de Alice, uscito nel 1993, quando Costa aveva 48 anni ed era una delle principali star della musica brasiliana, è uno dei suoi lavori maturi più belli e raffinati. L’album, interamente prodotto dal chitarrista post punk statunitense naturalizzato brasiliano Arto Lindsay, tiene insieme tutte le anime di Gal Costa, le sue varie sfumature di Brasile, se vogliamo. Costa infatti era nata a Salvador de Bahia, poi ha abitato a Rio de Janeiro e a São Paulo, dove è morta, e nel Sorriso do gato de Alice (il sorriso sornione del gatto di Alice nel paese delle meraviglie, suggerito dalle sue labbra scarlatte in copertina) c’è la traccia sonora ed esistenziale di questi spostamenti. Ci sono il candomblé di Bahia (la religione sincretica importata dagli schiavi di cui Costa è sempre stata un’adepta), la bossa nova di Rio e il funk frenetico della São Paulo contemporanea.

La carriera stellare di Gal Costa è nata da quella controcultura e, pur evolvendosi col tempo, non ha mai rinnegato quelle radici meticce e soprattutto quel coraggioso senso di sperimentazione e di spensierato sfottò al potere precostituito. Guardate il sorriso di Gal nelle foto di ogni epoca, da quelle dei primi sessanta alle ultime, scattate poco prima della sua morte: ha sempre lo stesso sorriso, grande, smagliante, bianchissimo. Ma non è mai un sorriso del tutto accomodante: ha sempre l’aria dello sberleffo, della sfida, a vent’anni come a settanta.

In cerca d’identità, tra “una lingua atomica” e “parafulmini digitali”, per Gal Costa l’unica via per la liberazione è nel corpo, nella sensualità

Caetano scrive che se Bahia è il vecchio testamento della musica brasiliana, Rio è il nuovo. E, musicalmente, la Gal Costa dei primi anni novanta è sacerdotessa, iniziata ed esegeta di entrambi i libri sacri. La produzione di Arto Lindsay, una figura unica con un piede nella scena no wave della New York dei primi anni ottanta e l’altro nel Brasile tropicalista dove è cresciuto, aggiunge un tocco di sghemba modernità. Gli autori che scrivono per Gal in questo album sono i suoi numi tutelari di sempre: Caetano Veloso, Djavan, Gilberto Gil e Jorge Ben Jor. Nella splendida Gratitude, scritta in inglese per lei da Arto Lindsay e Caetano, c’è anche un’appena accennata interpolazione di In my solitude, scritta nel 1934 da Duke Ellington.

Le danze si aprono nel segno dell’ortodossia bahiana con Bahia minha preta (La mia nera Bahia), scritta da Caetano, inno a Salvador de Bahia, “regina dell’Atlantico” e “mitica fonte incantata”. È la Bahia magica, luogo originario del “vero” Brasile, di quello più profondo, ancestrale e premoderno. Nel secondo pezzo, Bumbo da Mangueira, siamo già nelle favelas di Rio, paracadutati in un carnevale immaginato con un po’ di malinconia, come luogo sospeso dalla storia: “Conosco questa grancassa, è la grancassa della Mangueira”, basta il ritmo di un tamburo e il traffico delle avenida sembra lontanissimo. E così via, spostandosi da un punto all’altro di questo Brasile incantato e immaginifico e definito dai colori vividi delle sue tradizioni musicali, fino all’afro funk elettrico di Alcohol, scritta da Jorge Ben Jor in cui Gal Costa chiede: “Perché non vieni a darmi un bacio, un bacio di amore e di desiderio?”. In un modo confuso, in cerca d’identità, tra “una lingua atomica” e “parafulmini digitali”, l’unica via per la liberazione è nel corpo, nella sensualità, in un bacio appunto d’amore e di desiderio.

Il tour di O sorriso do gato de Alice fece scandalo, nel 1993, proprio per il corpo di una Gal Costa quasi cinquantenne per alcuni critici troppo esposto. Lo spettacolo era diretto dal regista teatrale Gerald Thomas e vedeva Gal Costa entrare in scena a quattro zampe, come una gatta appunto. L’opposto dell’entrata della diva “divina, maravilhosa” come era lei in quegli anni. Anche il pubblico doveva passare, quasi gattonando, attraverso una griglia di fili di plastica azzurri prima di arrivare ai propri posti. Una provocazione, quasi a voler rovinare le acconciature delle signore eleganti della buona società di Rio e di São Paulo.