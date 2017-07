Il giornalismo d’inchiesta è la risposta migliore ai tweet di Trump

Ha lanciato veementi attacchi contro il New York Times e il Washington Post, e ha definito i mezzi di informazione in generale “nemici del popolo”. E ultimamente ha pubblicato su Twitter un video dei tempi in cui pubblicizzava uno spettacolo di wrestling in cui la testa dell’uomo che stava picchiando era stata sostituita dal logo della Cnn, il canale televisivo che odia più di tutti.

A sei mesi dall’inizio della presidenza Trump, penso che ormai possiamo cominciare a vedere un motivo ricorrente. Il presidente degli Stati Uniti non è – per il momento – in guerra con la Corea del Nord, la Russia, la Cina, l’Iran, Cuba, il Venezuela, la Turchia, l’Islanda o la brava gente dell’Emilia-Romagna, ma di sicuro è in guerra con i mezzi d’informazione.

Era uno scherzo, anche se poco divertente, ma i giornalisti statunitensi – che non sono certo famosi per il loro senso dell’umorismo – l’hanno definito un’incitazione alla violenza contro di loro, che potrebbe arrivare all’omicidio. Tutto questo ci fa tornare in mente le parole arroganti che ha pronunciato qualche anno fa a proposito dei giornalisti. “Non li ucciderei mai”, ha detto, che in un certo senso è un sollievo. Ma poi, nell’eventualità che qualcuno pensasse che fosse stato troppo tenero, ha aggiunto: “Ma li odio. E alcuni di loro sono veramente bugiardi e disgustosi”.

Lo shock che questo suscita tra gli americani, a parte i suoi sostenitori, è enorme. Non solo perché quasi tutti i presidenti del secolo scorso si sono fatti in quattro per corteggiare, o almeno per andare abbastanza d’accordo, con i mezzi d’informazione, ma anche perché i suoi attacchi violano uno dei princìpi non scritti della costituzione degli Stati Uniti. Questo principio, fino a poco fa, è stato che i politici devono prendere i mezzi d’informazione e i giornalisti per quello che si vantano di essere.

Piedistalli e bagni pubblici

Come i cittadini americani hanno il diritto di portare armi (che peraltro, quando la legge fu approvata nel 1791, significava i moschetti a pietra focaia che sparavano tre colpi al minuto, non le armi automatiche che sputano 45 raffiche contemporaneamente), i giornalisti si sono arrogati da tempo il diritto di essere messi su un piedistallo. Di conseguenza, se c’è un settore con un ego grande come il monte Rushmore è quello dei mezzi d’informazione americani.

In Europa, i giornalisti occupano una posizione molto diversa: per quanto riguarda il loro status sociale, direi che sono una via di mezzo tra gli inservienti dei bagni pubblici e quegli assicuratori che vi vendono una polizza della quale non avete veramente bisogno.

Come disse una volta a un amico il grande romanziere scozzese Walter Scott: “Il tuo rapporto con qualsiasi giornale sarebbe una vergogna e uno svilimento. Preferirei che tu vendessi gin ai poveri e li avvelenassi così”.

Siamo famosi per essere grandi bevitori, accusati di avere pessimo gusto nel vestire e, come disse una volta uno scrittore inglese, dotati “dell’astuzia di un ratto e di un minimo di abilità letteraria”: in altre parole, poco rispettabili, diagnosi che nel complesso potremmo anche accettare, anzi, della quale andare orgogliosi.