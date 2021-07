Un rumore indimenticabile, e insopportabile, scandiva il sottofondo di Tokyo anno zero. Con quel romanzo l’autore britannico David Peace inaugurava una trilogia che ora Tokyo riconquistata completa (i volumi sono pubblicati in Italia dal Saggiatore nella traduzione di Marco Pensante). Ton-ton, ton-ton, ton-ton… era il frastuono esalato dai cantieri dove si ricostruiva una città, la capitale giapponese del secondo dopoguerra, in un paese sconfitto e controllato dalle forze d’occupazione statunitensi. Quel ton-ton adesso ritorna. Chi abbia già letto i primi due “capitoli” lo ritroverà. E ritroverà molti personaggi (detective americani, poliziotti, scrittori fuori di testa, ambigui editori, traduttori che sono in realtà spie), insieme al paesaggio storico e all’angoscia. Insieme al cattivo odore di un passato che non si cancella se non l’hai risolto. Peace, meraviglioso scrittore, ha completato il suo progetto letterario: rinnovare le potenzialità espressive del romanzo storico e del romanzo criminale nello stesso tempo.

Al centro di Tokyo riconquistata c’è la morte, avvenuta nel 1949, di Sadanori Shimoyama. Presidente delle ferrovie nazionali, in procinto di licenziare centomila lavoratori: il suo cadavere fu ritrovato sui binari. Il caso non fu mai risolto e incise sul destino politico del Giappone. Peace lo racconta in tre brani che attraversano la storia del paese (1949, 1964, 1988) e corrispondono a parti stilisticamente diverse, ma tutte colme dei registri a cui l’autore ci ha abituati. Ogni sezione del libro svela un frammento di verità mentre Peace, pagina dopo pagina, non smette di proporre la sua visione morale: i casi criminali con un rilievo pubblico rischiano di trasmettere una malattia collettiva, di generazione in generazione.

“Confesso che dopo avere finito Tokyo città occupata (il secondo volume, ndr) ero stanco di scrivere storie di morte”, mi spiega Peace dal Giappone, dove vive. “Molti aspetti – alcuni personali, altri no – hanno reso più difficile concludere Tokyo riconquistata”. Peace ammette di essere stato rallentato da una ricerca preparatoria “soverchiante”, perché la letteratura sul caso Shimoyama è vastissima. Per dare un’idea di cosa significhi questo episodio storico per i giapponesi, potremmo paragonarlo al delitto Matteotti o al sequestro di Aldo Moro. Mentre lavorava, e scriveva anche altri libri (Red or dead, Patient X), è morto il suo agente e “più caro amico”, William Miller, il che ha aggravato un momento di “fragilità creativa”. Sono passati dieci anni, insomma, e cinque versioni del romanzo, “tutte scartate”, precisa Peace. Ma ora il libro c’è.

La chiave

La trilogia di Tokyo immerge il lettore in un Giappone postbellico, ex alleato di regimi nazisti e fascisti, domato ma ricostruito su fondamenta marce, nell’impunità dei suoi crimini di guerra. La chiave scelta da Peace è quella di raccontare casi di cronaca nera effettivamente avvenuti. “Ho scelto le storie che mi sembravano più adatte a comprendere il periodo dell’occupazione statunitense”, spiega Peace. E la morte di Shimoyama è esemplare: “Nel 1949 l’occupazione aveva perso da tempo gli ideali ispirati al new deal ed era entrata nella fase della cosiddetta rotta inversa: impose un drastico giro di vite al movimento sindacale e alla sinistra giapponese, pretese sacrifici economici e licenziamenti di massa. Quel cadavere trovato sui binari spalancò la scena di un radicale conflitto politico. Il Giappone si divise tra chi riteneva che Shimoyama si fosse suicidato, chi parlava di omicidio, chi incolpò la sinistra e i sindacati, e chi la destra”.