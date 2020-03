In questo tempo di non scuola sta accadendo un po’ di tutto, ma una cosa è certa: gran parte degli insegnanti sta provando in qualche modo a reagire a una situazione a cui nessuno era preparato, ponendosi nuove domande e mettendosi in gioco, in numerosi casi con impegno e generosità.

Nel procedere a tentoni si va da un estremo all’altro. In un paese del viterbese alcuni insegnanti delle medie tengono ogni mattina i loro allievi diverse ore davanti al computer con le lezioni a distanza e assegnano poi una gran quantità di compiti per il pomeriggio. Altri docenti segnalano numerosi casi in cui ragazze e ragazzi, lasciati a se stessi, trascorrono intere nottate incollati agli schermi tra giochi, chat e serie tv e gli insegnanti, quando provano a interagire con loro sul web, li trovano affaticati anche a mezzogiorno.

Allo sconcerto del tutti a casa, accolto inizialmente da bambine, bambini, ragazze e ragazzi come una stupefacente novità, sono rapidamente subentrati avvilimenti e sperdimenti. I genitori spesso faticano nell’aiutare i propri figli a darsi un qualche ordine e a stabilire priorità, ed è certo che il coronavirus sta aumentando a dismisura le discriminazioni di classe. Lo denuncia con forza la scrittrice Valeria Parrella, ricordando che “i ragazzini poveri non hanno il pc, i genitori non possono ricaricare i giga, né uscire a far fotocopie. Nelle case popolari a sei in due stanze senza un balcone ci si abbrutisce”. I dati Istat del 2019 ci dicono che solo il 76,1 per cento delle famiglie dispone di un accesso a internet. Dunque è verosimile che un quarto degli studenti non abbia la possibilità di partecipare a momenti di didattica a distanza con strumenti idonei.

La giusta misura nei compiti

In questo quadro di grandi difficoltà e disuguaglianze crescenti, come mantenere un contatto tra allievi e insegnanti? Bambine e bambini hanno atteso e accolto con sollievo e contentezza l’essere pensati dalle loro maestre o maestri, che li hanno raggiunti in casa nei modi più diversi. In molti casi i famigerati gruppi whatsapp dei genitori, spesso invasivi, ansiogeni o presuntuosamente polemici, si sono trasformati in scialuppe di salvataggio: hanno permesso ai più piccoli di sperimentare che il legame con la scuola, che rappresenta tanta parte della loro vita affettiva e relazionale, non era spezzato.

La difficoltà sta nel trovare la misura giusta. Una mamma di Milano lamenta che a sua figlia, in prima elementare, la settimana scorsa sono state date da compilare quaranta schede. E forse anche a questi eccessi pensava un dirigente particolarmente sensibile di quella città che, rivolgendosi ai docenti, ha proposto di orientare il loro lavoro a distanza, tenendo a mente cinque parole: leggerezza, gradualità, cooperazione, creatività e benessere, inteso come capacità di alimentare allegria e buonumore. Dobbiamo essere consapevoli che ciò che viene paracadutato nelle case dovrebbe poter essere svolto in autonomia, per non trasformare ulteriormente il ruolo dei genitori, riempiendo le case di tensioni.