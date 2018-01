L’espulsione dei profughi africani è un test per la democrazia israeliana

Indipendentemente dal fatto che i richiedenti asilo africani siano espulsi o meno, Israele deve fare i conti con un banco di prova che determinerà il suo futuro.

È impossibile non essere scioccati dalla premeditazione e dal razzismo che sono alla base di questo piano di pulizia etnica, il cui obiettivo è allontanare persone nere e non ebree a causa del colore della loro pelle. Il destino di queste 35mila persone dovrebbe stare a cuore a ogni israeliano perbene, ma la questione va oltre, e in modo significativo.

In gioco ci sono progetti nascosti e di portata molto più ampia, di cui per ora parla solo l’estrema destra, ma che un giorno potrebbero trasformarsi in un piano d’azione concreto. L’espulsione dei profughi africani è un programma-pilota di grande importanza per il governo e per i suoi oppositori.

Israele agisce senza ripensamenti

Se questa espulsione avrà successo, potrebbero essercene altre in futuro: preparatevi a un trasferimento di popolazione. Se la prima operazione riuscisse, aumenterà la speranza di realizzare ulteriori espulsioni. Israele si renderà conto di poterlo fare, e che nessuno è in grado di fermarlo. E quando Israele è in grado di agire, lo fa senza ripensamenti. Per due volte ha brutalmente devastato la Striscia di Gaza, perché poteva farlo, e lo farà di nuovo fino a quando qualcuno lo fermerà.

D’altro canto, se l’espulsione dei richiedenti asilo dovesse fallire, la cosa mostrerà che quegli israeliani dotati di coscienza hanno più potere e influenza di quanto non sembri. E che laddove esiste la volontà, esiste sempre un modo di metterla in pratica. Per questi israeliani l’obiettivo sarà continuare a lottare, con gli stessi mezzi e la stessa determinazione, contro altri crimini. E anche loro trarranno speranza da un eventuale successo.

Per questi motivi il precedente dei profughi africani è così importante. Per questo i piani d’espulsione e la battaglia per fermarli non possono essere sottovalutati. La lotta ha già dato i primi frutti.