Non c’è niente di più difficile che raccontare bene chi siamo. Kendrick Lamar lo sa fare benissimo. Negli ultimi anni il rapper statunitense ha trasformato la sua autobiografia in un’opera d’arte. La sua storia, e quella delle persone a lui vicine, è diventata una testimonianza fondamentale per la cultura afroamericana, e un racconto appassionante anche per chi è distante anni luce da quel mondo. In Good Kid, M.A.A.D City Lamar ha raccontato il posto dov’è cresciuto, Compton, un quartiere povero e problematico vicino a Los Angeles. Nel successivo To pimp a butterfly, il disco della consacrazione, ha affrontato temi come l’amor proprio, l’odio, la fama, la depressione, la violenza, il razzismo e la politica, immaginando di scrivere un poema al suo idolo di sempre, il rapper Tupac Shakur. Nel successivo DAMN (per il quale nel 2018 ha vinto il premio Pulitzer) Lamar ha esplorato di nuovo questi temi, con qualche concessione in più al pop e alla melodia, immaginando perfino la sua morte.

Ora il grande romanzo americano che ha creato si è arricchito di un nuovo capitolo. Mr. Morale & The big steppers, il primo doppio della sua carriera, è un album frutto dell’isolamento sociale precedente e successivo al lockdown, nel quale Lamar si è immerso per proteggersi dalla popolarità, e di cinque anni di silenzio (se non si conta il lavoro sulla colonna sonora del film della Marvel Black panther). Nel frattempo è anche diventato padre di due figli. E questo l’ha portato a una ricerca ancora più spinta, a tratti quasi violenta, dell’introspezione.

Mr. Morale & The big steppers si sviluppa come una serie di sedute di psicoanalisi. Succede già nel primo brano, United in grief, aperta da un coro quasi liturgico e da un’introduzione parlata di Lamar, che come un grande scrittore non sbaglia mai un attacco. “I’ve been goin’ through somethin’”, ho passato qualcosa, dice, mentre conta i giorni (1.855) trascorsi tra un disco all’altro. Da quel momento in poi, veniamo trascinati dentro la sua prospettiva, mentre le note secche di un pianoforte e una ritmica alla Flying Lotus aprono la strada al flow poliedrico di Lamar, sempre più un jazzista prestato all’hip hop. Il rapper elenca le conquiste della sua carriera, ricorda gli amici morti per le strade di Compton, quando è entrato in terapia ed esprime il senso di colpa per la sua dipendenza dal sesso, che l’ha portato a tradire più volte la compagna e madre dei suoi figli, Whitney. Già in questo brano compare una delle parole chiave del disco: “pain”. Mr. Morale & The big steppers del resto è un album sui traumi personali e collettivi. In N95 (il titolo si riferisce al modello delle mascherine) viene evocata la pandemia e viene criticata, o quantomeno problematizzata, la cancel culture. Qui il rapper sembra volersi scrollare di dosso l’immagine del musicista impegnato che un pezzo di America woke vorrebbe appiccicargli addosso. Il messaggio è: il mio impegno è quotidiano, la mia testimonianza viene dal vissuto personale, non ho bisogno di farmi fotografare ai cortei.

In Worldwide steppers, uno dei pezzi più belli del disco, che campiona il gruppo funk-rock nigeriano degli anni sessanta The Funkees, Lamar evoca il blocco dello scrittore, ricorda quando ha fatto sesso con delle donne bianche e si rivolge ai due figli. Il tema della paternità è protagonista anche di Father time, quando Lamar esplora il suo rapporto difficile con un padre assente. In We cry together invece insieme all’attrice Taylour Page mette in scena una relazione tossica, riversandoci addosso un bel carico di violenza verbale.