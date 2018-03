Black Panther non è l’Africa, ma va bene così

Quarant’anni fa, quando la casa editrice di fumetti Marvel ha creato il personaggio di Black Panther, Lodwar, la capitale della contea, era un luogo sonnacchioso e isolato nelle ampie distese del Kenya settentrionale, un punto di sosta nell’ipotetico itinerario da Città del Capo al Cairo percorso da Cecil Rhodes. Non certo un luogo da visitare in sé. Il principale motivo di vanto della città poteva essere il fatto che Jomo Kenyatta, il primo presidente del Kenya, era stato detenuto qui dall’amministrazione coloniale durante la lotta per l’indipendenza.

Il caso ha voluto che mi trovassi nella contea di Turkana il giorno in cui Black Panther è stato ufficialmente presentato in Kenya, durante un evento abbastanza di basso profilo che si teneva nel cinema di Kisumu, la città dov’è cresciuta l’attrice Lupita Nyong’o, che recita nel film.

Si tratta del film diretto da un regista nero che ha incassato di più nella storia, e si spera che rappresenti un punto di svolta per le opportunità lavorative dei registi neri a Hollywood. E soprattutto, per il pubblico nero, il film dovrebbe segnare il nostro ingresso nell’universo, finora inarrivabile, dei supereroi.

E così, anche se ho dovuto aspettare due settimane prima di poter finalmente comprare un biglietto per vedere Black Panther a Nairobi (alle 11 di mattina di un giovedì, nientemeno), mi permetto di dire che pochissime delle migliaia di persone che hanno visto il film nella capitale andranno mai davvero nel Turkana, perché il modo seducente in cui è stato infiocchettato Wakanda è molto più accessibile, per la loro immaginazione, di come appare nella vita reale questa contea di frontiera.

Non ci sono cinema da queste parti, e potrebbero non essercene mai. Anche se la misteriosa vastità delle sue aride campagne potrebbe aver ispirato il misterioso regno di Wakanda, la verità è che i terreni duri, caldi e secchi della regione hanno fatto sì che essa rimanesse, fino a poco tempo fa, ignorata dall’amministrazione centrale di Nairobi.

È probabile che nessuno, nel Turkana, andrà a vedere Black Panther, almeno finché non uscirà in dvd o arriverà in versione pirata.

Questo dato, a mio avviso, si ricollega a una questione più ampia e connessa al trattamento riservato al film nel dibattito pubblico.

L’idea di Wakanda come surrogato dell’Africa reale, la strisciante tendenza a celebrare il trionfo capitalistico di Wakanda come una sorta di vittoria per tutta l’Africa, è snervante. Quando sento dei bambini africani ripetere frasi fatte come “finalmente possiamo vederci nei film”, come se non fossero trent’anni che i keniani producono i loro film, mi si spezza il cuore.

Avendo lavorato dietro le quinte in alcuni film keniani, la cosa è anche frustrante. È più facile impacchettare e consumare un’Africa fittizia che trovare mille dollari per sostenere un film che racconta una storia ambientata in luoghi reali. Mentre i film di Nollywood, il festival del Fespaco a Ouagadougou o una miriade d’istituzioni cinematografiche più piccole faticano a trovare i fondi necessari a sostenersi, in Black Panther l’idea di Africa è sbiancata, privata della sua complessità, aziendalizzata, lanciata sul mercato e perfino rivenduta in Africa come una parabola sul ritorno alla purezza interpretato da un cast fin troppo sexy.

Uno sfondo affascinante

È significativo che la notizia di un immaginario paese africano che resiste al colonialismo si sia diffusa più velocemente e in modo più capillare delle notizie reali sui disordini politici nel paese reale che davvero ce l’aveva fatta a resistere. Perché le notizie delle recenti proteste in Etiopia non hanno avuto la stessa copertura delle tensioni cinematografiche tra T’Challa ed Erik Killmonger? Perché per i giovani degli Stati Uniti è più facile farsi un piano di studi basato su Black Panther che sull’Etiopia, un paese reale con persone reali che hanno resistito con successo al colonialismo ma oggi devono fare i conti con le conseguenze dell’imperialismo autoctono?

Per me la risposta è che, nonostante tutti gli appelli per un’identità nera comune, Black Panther rimane un film occidentale, girato con sguardo occidentale e rivolto soprattutto a un pubblico occidentale. Promuove idee occidentali di militarizzazione e conquista e perfino di imperialismo nella sua celebrazione di un sovrano apparentemente infallibile.

Può darsi che si tratti di uno sguardo afroamericano che celebra la pelle scura e i capelli crespi, ma rimane comunque perlopiù uno sguardo occidentale. Basti pensare che in uno dei momenti cruciali del film l’antagonista enumera le città che saranno fondamentali per portare a termine il suo piano, e nessuna di queste si trova in Africa.

Nel film l’Africa è un affascinante sfondo che aggiunge profondità e complessità, ma alla fine non è altro che questo: un trampolino che permette all’occidente di guardarsi dentro e proiettare la sua immagine di sé in tutto il mondo.