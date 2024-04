Il 22 aprile tredici agenti della polizia penitenziaria sono stati arrestati con l’accusa di aver picchiato, torturato e costretto a vivere in “un clima infernale” dodici ragazzi detenuti nel carcere minorile Cesare Beccaria di Milano. Tredici agenti significa praticamente la metà di quelli che lavoravano nell’istituto. Le violenze, tra cui un tentativo di stupro, sarebbero cominciate nel 2022. I poliziotti arrestati erano ancora tutti in servizio al Beccaria, tranne uno. Altri otto sono stati sospesi dall’incarico.

I ragazzi sarebbero stati picchiati con “uso di bastoni mentre erano ammanettati”, secondo i pubblici ministeri. Per non lasciare tracce sui loro corpi sarebbero stati usati anche “sacchetti di sabbia”. Bastava “un comportamento arrogante da parte di un ragazzo” per scatenare una “reazione di inaudita violenza”. Uno, accusato di aver incendiato la sua cella, sarebbe stato ammanettato e pestato da sette agenti. Per dieci giorni lo avrebbero rinchiuso da solo in una cella: i primi tre senza materasso, cuscino e lenzuola. In isolamento sarebbe finito anche il ragazzo che si sarebbe opposto alle molestie sessuali di uno dei suoi carcerieri: ma per sovrappiù di crudeltà lo avrebbero lasciato nudo e ammanettato.

I pubblici ministeri parlano di un vero e proprio “metodo” messo in campo da “persone deviate dal sistema”. Che ci fosse un metodo è presunto, che si tratti di una deviazione del sistema è un peccato di presunzione: ogni volta che si verificano casi del genere si parla di mele marce ed elementi deviati tra gli agenti della penitenziaria. Ma il problema è che in Italia è il sistema stesso delle carceri a essere deviato e a creare devianza, e in alcuni casi i problemi che toccano le prigioni per adulti si riflettono anche in quelle per minorenni. Basta dare un’occhiata al nuovo rapporto dell’associazione Antigone, Nodo alla gola, pubblicato nelle stesse ore in cui erano svelate le presunte violenze al Beccaria.