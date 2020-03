Degustazione letteraria

Gentile bibliopatologo,

io comincio un sacco di libri e non ne finisco mai nessuno. Raramente trovo qualcosa che mi piace e mi prende, così da arrivare alla fine senza troppe difficoltà e in tempi ragionevoli. Mi sento un po’ choosy, un po’ viziata insomma, e questo mi fa pensare di non essere una brava persona. Credo infatti che i nostri gusti letterari parlino molto di noi, e il fatto che a me sostanzialmente non piace nulla mi fa dubitare parecchio di me stessa.

-Sara

Cara Sara,

a Swann bastava leggere su un giornale i nomi delle persone che si trovavano a un pranzo per indovinarne infallibilmente la sfumatura d’eleganza, “come un letterato, alla semplice lettura d’una frase, valuta l’esatta qualità del suo autore”. Quindi una frase, se diamo credito a Marcel Proust, è sufficiente a emettere un verdetto. C’è una spavalda ironia, una signorile svagatezza nel far cadere una similitudine così perentoria in un romanzo di quasi un milione e mezzo di parole. Non mi coglierai in fallo neppure su una frase còlta a caso, sembra suggerire al lettore, a patto che tu abbia con la letteratura la stessa consuetudine che Swann aveva con la mondanità.

Se questo non basta a farti ritrovare fiducia in te stessa e a fugare i tuoi dubbi sull’essere una brava persona, ascolta i consigli di Giuseppe Prezzolini in Saper leggere: