Caro Corrado, caro Marco, per quel che mi riguarda non siete dei pazienti, siete dei sintomi. Per l’esattezza, siete sintomi di un processo (non si sa se evolutivo o degenerativo) diagnosticato nel 1982 dal critico culturale Neil Postman nel libro La scomparsa dell’infanzia, e studiato con meno grossolanità da Joshua Meyrowitz in un saggio di tre anni dopo, Oltre il senso del luogo.

Gentile bibliopatologo, ho snobbato il piccolo mago per anni e ora sono diventato Harry Potter dipendente. Temo il momento in cui avrò finito di leggere e di rileggere ai miei figli i sette volumi della saga. Con cosa colmerò il vuoto?

L’infanzia come siamo abituati a conoscerla – un’età della vita protetta dagli agguati del mondo là fuori, esonerata dalle responsabilità, tutta dedita al gioco, alla tenerezza e alla fantasia, dove non si parla mai di sesso, morte e soldi – non è sempre esistita. È un’idea moderna, che ha cominciato a farsi strada in Europa nel sedicesimo secolo. Postman e Meyrowitz ritengono che l’invenzione dell’infanzia sia andata di pari passo con la diffusione di un’altra invenzione, quella della stampa a caratteri mobili.

Spettacoli ibridi

Non starò a riassumervi due libri in poche frasi, ma vi basti sapere questo: la stampa consente di creare canali comunicativi separati – da un lato la letteratura per l’infanzia, dall’altro i libri per l’età adulta – e di mantenerli tali. Con l’avvento dei media novecenteschi, e in particolare con la televisione, assistiamo all’unificazione dei pubblici. Certo, c’erano e ci sono ancora programmi pensati per bambini e programmi rivolti agli adulti; ma da allora è sempre più inevitabile che gli uni frequentino il mondo degli altri, e che i bambini accedano alle informazioni da cui un tempo era relativamente facile schermarli. Nascono così, dicono i nostri autori, le figure complementari dell’adulto infantile e del bambino maturo. E si producono spettacoli ibridi per queste figure ibride.