Vado dritta al dunque e confesso la mia colpevolezza: non ho una logica particolare nell’ordinare i libri. I miei amici, anche quelli con le case più disordinate, applicano complicati sistemi deweyani: ordinano i loro libri per classi fondamentali, per generi, e di qui suddividono ogni sezione per ordine alfabetico, libri letti a cui seguono quelli da leggere e quelli ancora non inseriti nel calendario di lettura. Altri applicano classificazioni in base a colori, grandezze, case editrici. Nella mia libreria invece non c’è nessun criterio: Einstein è accanto a Kerouac, Stefano Benni è schiacciato tra un manuale di urbanistica di Le Corbusier e la biografia di Nina Simone, Saramago spalleggia Doyle a destra e il catalogo di piante officinali a sinistra. Ora, vista la quarantena, vorrei darmi da fare e riordinare la mia libreria. L’ansia mi assale. Come devo comportarmi? Quale logica dovrò applicare tra le infinite possibilità esistenti?

-Caterina

Cara Caterina,

Luciano Bianciardi confessava di invidiare le scarpe dei cardinali, “che sono agili di fiosso, morbide di spunterbo e larghe, sì che le dita ci stanno ben distese e slargate nelle calze di seta rossa”, a differenza di quelle che siamo costretti a calzare noialtri laici, “funestati dalle punte strette e tigliose delle scarpe che fabbricano in serie non sulla forma del piede, ma sulla Fussgestalt, certi calzolari hegeliani”. Contro questo giacobinismo delle scarpe, e più in generale dell’abbigliamento, Bernard Rudofsky aveva scritto un libro straordinario per intelligenza e umorismo, Il corpo incompiuto, la cui prima edizione precede di una quindicina d’anni La vita agra.

Rudofsky partiva da un’osservazione molto semplice dell’anatomia del piede umano: