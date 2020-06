Gentile bibliopatologo,

soffro di un’avanzata forma di idiosincrasia nei confronti dei libri in formato digitale che, di anno in anno, sta contribuendo all’aumento della pressione interparietale della mia libreria e al calo proporzionale della saturazione del mio salvadanaio. Avrei dunque dei buoni motivi per passare all’innovazione, ma la verità è che non credo di essere nemmeno lontanamente pronta per convivere con la consapevolezza di aver letto libri inodori e insfogliabili di cui non possiedo copia cartacea. Pensa che la debba considerare una paura da superare o che possa inserirla nel bagaglio di quegli innocui limiti che ci rendono così naturalmente umani?

– Claudia

Cara Claudia,

non chiamarli limiti né paure, chiamale semmai scelte, preferenze, inclinazioni. E quanto al libro elettronico, non considerarlo un’innovazione, bensì un’alternativa. Certo, gli stereotipi correnti non aiutano. Per ogni bibliofeticista un po’ naïf che tuffa il naso nell’odore della carta al mattino, trovi ormai almeno un tecnofilo pronto ad accusarti di luddismo o a farti passare per una specie di amish che se ne va in giro in cocchio quando per strada ci sono le automobili, gli scooter e i monopattini. Ma il libro digitale non è il libro cartaceo in una forma più evoluta, è proprio un’altra cosa – un oggetto che suggerisce altri usi, altre abitudini, altri gesti. Ebbene: sono usi, abitudini e gesti che trovi congeniali?