Il corpo Di B. Franklin, stampatore Come la copertina di un vecchio libro Le cui pagine sono state strappate, e spogliate delle loro dorature, giace qui, cibo per i vermi. Ma l’Opera non andrà perduta Perché essa, crediamo, riapparirà ancora una volta in una nuova e più elegante edizione corretta e approvata dall’Autore.

Libri come persone, persone come libri: queste analogie disposte a chiasmo spiegano molto del tuo senso di sacrilegio, Cinzia, e del tuo senso di blasfemia, Luca. Non si butta via un cadavere pezzo per pezzo nella spazzatura, come hanno fatto la vedova e la suocera del professore (perfino il losco uxoricida della Finestra sul cortile seppelliva in giardino i resti della moglie): una biblioteca è un organismo vivente, un doppio cartaceo del suo proprietario allevato e nutrito amorevolmente per una vita; bisognerebbe quanto meno lasciarlo decomporre con grazia, senza tutta questa fretta di sbarazzarsene.

Il tuo rito funebre, Luca, è l’identica forma di pietà vista allo specchio, l’immagine invertita che ci appare quando ci spostiamo sull’altro versante dell’analogia. Ma è anche un piccolo rito propiziatorio. Chissà che il tuo libro, lasciato sulla riva del fiume come Mosè nella sua cesta di canne, non venga raccolto un giorno dalla figlia di un faraone.