Perché Washington non riesce a lasciare l’Afghanistan

A questo punto è forte la tentazione di tirare fuori il vecchio adagio: “La definizione di follia è continuare a fare la stessa cosa sperando in un risultato diverso”. Trump in effetti sta proponendo ancora una volta le stesse cose, nell’evidente speranza di ottenere risultati diversi.

Il 21 agosto Trump ha annunciato che manderà altri soldati statunitensi in Afghanistan, probabilmente quattromila, e che ci resteranno per tutto il tempo necessario. Ha anche una nuova, furbissima strategia : “Non si tratta più di ricostruire una nazione. Uccideremo i terroristi” (scommetto che George W. Bush e Barack Obama vorrebbero tanto averci pensato anche loro).

Il picco della presenza statunitense in Afghanistan c’è stato nel 2010-2011 con centomila soldati. Se all’epoca questo non è stato sufficiente per ottenere la vittoria, perché mai dovrebbe esserlo oggi un incremento delle truppe da 8.500 a 12.500?

Né l’Unione Sovietica né l’impero britannico al suo apice hanno avuto la meglio sulla resistenza afgana, e gli ultimi sedici anni ci dimostrano che nemmeno gli Stati Uniti ce l’hanno fatta.

Britannici e russi sono riusciti a mantenere una presenza militare nel paese finché sono stati disposti ad accettare le vittime che essa comportava, ma in nessuno dei due casi il regime installato al potere è sopravvissuto a lungo dopo la loro partenza. A prescindere dai loro meriti, quei regimi erano inevitabilmente compromessi dal sostegno di una potenza straniera.

Nazionalismo islamista

Adesso gli Stati Uniti si trovano esattamente nella stessa situazione. Il governo di Ashraf Ghani non è certamente il peggiore che gli afgani abbiano dovuto sopportare, ma agli occhi dei nazionalisti è privo di legittimità perché dipende da militari e da soldi stranieri.

Poiché quelle truppe straniere sono diminuite, passando dalle 140mila unità nel 2011 (compresi i soldati non americani provenienti da una dozzina di altri paesi occidentali) alle 13.400 di oggi, il governo afgano ha perso il controllo del 40 per cento circa del paese. E il processo sta accelerando sempre di più: un terzo di questo territorio è andato perduto solo nell’ultimo anno.

La provincia di Helmand, che le truppe occidentali hanno sottratto ai taliban tra il 2006 e il 2010 al prezzo di 600 morti, è ormai tornata quasi interamente sotto il controllo dei taliban, e le province di Uruzgan e di Kandahar saranno le prossime. Perfino la capitale Kabul, che era rimasta in una sorta di bolla di sicurezza, è ormai regolarmente bersaglio di attentati suicidi: a maggio almeno 150 persone sono state uccise in una violenta esplosione, altre 20 persone sono state uccise a giugno durante un funerale e altre 35 a luglio, a causa dell’esplosione di un autobus.

Ma cosa accadrebbe se tutte le truppe straniere dovessero andarsene e i taliban andassero di nuovo al potere, come già successo tra il 1996 e il 2001? Il paese diventerebbe un covo di terroristi? Vi si concepirebbero altri piani come quello che ha condotto all’11 settembre? Probabilmente no.

I taliban sono sostanzialmente un gruppo di matrice nazionalista. La loro versione estremamente conservatrice dell’islam non era ritenuta un problema da Washington quando il gruppo combatteva contro i russi e non lo è oggi per la maggior parte dei maschi afgani che vivono in zone rurali (nessuno lo chiede alle donne).

L’interesse di Trump

Gli afgani più urbanizzati e istruiti sono naturalmente terrorizzati dal ritorno dei taliban, ma rappresentano una piccola parte della popolazione. E molti stranieri ritengono i taliban il male minore rispetto al regime appoggiato dagli Stati Uniti. Come dichiarava all’inizio del 2016 l’inviato speciale russo in Afghanistan Zamir Kabulov: “Gli interessi dei taliban coincidono sostanzialmente con i nostri”.

Quello che intendeva dire è che i taliban non hanno alcun interesse nella politica estera. Non sognano un impero islamico globale; vogliono solo governare l’Afghanistan. A dire il vero, sono i principali rivali sul piano militare dei jihadisti del gruppo Stato islamico e di Al Qaeda, che al momento stanno cercando di stabilire una presenza nel paese, e nel complesso stanno vincendo quelle piccole guerre private.