L’Afghanistan sarà il problema più grande per Donald Trump

Ma non rafforzare gli effettivi americani contro i taliban e contro i gruppi jihadisti come Al Qaeda e lo Stato islamico (Is) presenti nel paese rischia di far cadere il regime di Kabul. E quale presidente statunitense è oggi pronto ad assumersi il rischio politico di “perdere” Kabul?

Inviare delle truppe supplementari è possibile, ma con quale strategia? Tutti a Washington, a cominciare dai generali, sanno che per il conflitto afgano non è possibile una soluzione solo militare; ma allora in nome di quale strategia dovrebbe essere fatta questa “surge”, questo nuovo impegno militare? Per ora non ci sono risposte né al Pentagono né alla Casa Bianca.

A un certo punto Barack Obama aveva ridotto gli effettivi militari in Afghanistan, un tempo superiori a centomila soldati, e sperava di ritirarli completamente prima di lasciare il potere. Non solo non c’è riuscito, ma le condizioni di sicurezza sono tali che il suo successore dovrà rapidamente decidere se impegnarsi di nuovo nella guerra o lasciare campo libero ai taliban, che controllano ormai quasi metà del paese e circa un terzo della popolazione.

Tra tutti i punti caldi del mondo ce n’è uno sempre in cima alla lista: l’Afghanistan. In questo momento Donald Trump sta subendo le pressioni dei suoi generali per inviare rinforzi in questo paese, l’impegno militare più longevo degli Stati Uniti dalla fine della seconda guerra mondiale.

La guerra in Afghanistan è la storia di una sconfitta annunciata cominciata con una vittoria lampo nel 2001, in occasione dell’intervento deciso dopo gli attentati dell’11 settembre. I taliban e i loro alleati jihadisti di Al Qaeda erano stati cacciati da Kabul e si erano rifugiati in parte nelle zone tribali del Pakistan, dove avevano creato le loro zone sicure.

I generali Mattis e McMaster hanno combattuto in Afghanistan e non sono disposti ad abbandonare questo paese – e i duemila morti americani dal 2001. Ma di fronte hanno Steve Bannon, il consigliere speciale di Trump ed ex giornalista del sito di estrema destra Breitbart, che è contrario a queste avventure all’estero.

Ma dopo il suo arrivo alla Casa Bianca, il nuovo presidente si è mostrato meno categorico, non esitando a bombardare una base aerea siriana dopo l’uso di armi chimiche da parte dell’esercito di Bashar al Assad, a utilizzare le forze speciali in diversi fronti o, ancora, ad armare i curdi siriani per permettere l’offensiva su Raqqa.

La richiesta di rinforzi è sul tavolo di Donald Trump, che dal suo arrivo alla Casa ianca il 20 gennaio non si è molto sbilanciato sull’Afghanistan. Prima di essere eletto Trump si era mostrato molto scettico nei confronti delle operazioni militari all’estero ed era stato critico sull’invasione in Iraq dopo averla in un primo tempo sostenuta.

La difficoltà della decisione è che, come faceva notare di recente un editoriale del New York Times, più nessuno ormai è capace di definire una strategia “vittoriosa” in Afghanistan. E neppure quale differenza potrebbero fare nella situazione attuale tre o cinquemila uomini, se non guadagnare un po’ di tempo.

Nessuno vuole vedere in faccia una sconfitta sempre più evidente. Per il giornalista francese Jean-Pierre Perrin, autore del libro Le djihad contre le rêve d’Alexandre, una storia dell’Afghanistan dal 330 a.C. ai giorni nostri, gli occidentali hanno già perso: “I paesi occidentali non vogliono riconoscere questa umiliante sconfitta. E ancora meno sono disposti ad accettare che sia stata inflitta loro da bande di irregolari male armati, male addestrati, poco equipaggiati e dieci volte meno numerosi. Questa sconfitta ci riporta ai fallimenti degli invasori precedenti: gli inglesi in tre occasioni – e la prima volta risaliva a qualche anno dopo la vittoria su Napoleone – i russi e prima di loro altri eserciti stranieri meno importanti come gli iraniani. Del resto non è un caso se l’Afghanistan è chiamato il ‘cimitero degli imperi’”.

Questa sconfitta è ancora più difficile da riconoscere in quanto gli occidentali non possono accettare di vedere l’Afghanistan ridiventare il santuario dei jihadisti di tutto il mondo, come era stato per gli uomini di Osama bin Laden fino al 2001. Anche se, crudele ironia della sorte, quegli stessi jihadisti avevano inizialmente beneficiato della generosità americana quando combattevano l’esercito sovietico.

Inoltre le recenti vittorie ottenute a duro prezzo a Mosul (Iraq) e Raqqa (Siria) potrebbero spingere “l’internazionale jihadista” proprio verso le terre afgane. Uno spostamento del centro di gravità che potrebbe accompagnare l’espansione delle operazioni jihadiste in Asia, come si è potuto constatare di recente nelle Filippine e in Bangladesh.