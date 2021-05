L’unico modo per mettere fine alla pandemia di covid-19 è vaccinare un numero sufficiente di persone in tutto il mondo. Lo slogan “nessuno è al sicuro finché non saremo tutti al sicuro” sintetizza la realtà epidemiologica con cui dobbiamo fare i conti. Una nuova epidemia in qualsiasi paese potrebbe far emergere una variante di sars-cov-2 resistente ai vaccini, che ci riporterebbe tutti a una qualche forma di lockdown. A peggiorare la situazione, siamo ancora lontani dal produrre i 10-15 miliardi di dosi di vaccino necessari a fermare la diffusione del virus. Alla fine di aprile ne erano stati fabbricati in tutto il mondo solo 1,2 miliardi. A questo ritmo centinaia di milioni di persone nei paesi in via di sviluppo non saranno immunizzate prima del 2023.

Per questo è un’ottima notizia che il governo degli Stati Uniti abbia deciso di sostenere la richiesta, fatta da almeno cento paesi all’Organizzazione mondiale del commercio (Wto), di sospendere temporaneamente le regole sulla proprietà intellettuale, che hanno reso possibili monopoli nella produzione dei vaccini. La Wto dovrebbe negoziare subito un accordo per dare a governi e aziende le garanzie giuridiche necessarie per aumentare la produzione di vaccini.

Nell’autunno del 2020, quando era ancora presidente degli Stati Uniti, Donald Trump si era alleato con i leader di altri paesi ricchi per bloccare i negoziati sulla sospensione dei brevetti. Ma negli ultimi mesi in molti hanno fatto pressioni sul suo successore, Joe Biden, per mettere fine a questo ostruzionismo controproducente. La proposta di sospendere i brevetti ha ottenuto il sostegno di duecento premi Nobel, di ex capi di stato e di governo, di molti parlamentari negli Stati Uniti e in Europa.

La mancanza di vaccini nei paesi in via di sviluppo è in buona parte il risultato dei tentativi di chi li produce di proteggere i suoi profitti. La Pfizer e la Moderna, che hanno sviluppato vaccini a Rna messaggero (mRna) molto efficaci, si sono rifiutate di rispondere alle tante richieste di aziende che avrebbero le capacità di realizzare i loro vaccini. E nessuna delle case farmaceutiche che hanno sviluppato i vaccini contro il covid ha condiviso le sue tecnologie con i paesi poveri attraverso la Technology access pool dell’Organizzazione mondiale della sanità.

Di recente queste aziende hanno promesso di consegnare delle dosi all’organizzazione Covax (Accesso globale ai vaccini contro il covid-19), che le assegnerà alle persone più a rischio nei paesi più poveri. Queste promesse possono forse placare i rimorsi di coscienza delle aziende, ma non risolveranno il problema dello squilibrio delle forniture. Gli unici che possono farlo sono i governi.