Esistono quattro tipi di emergenze umanitarie: quelle create da fenomeni ambientali come i terremoti, gli uragani e le inondazioni; quelle provocate dagli esseri umani come le guerre; quelle che derivano da una combinazione di fattori umani e naturali, come la crisi climatica; e infine le emergenze sanitarie come le pandemie. In passato gli architetti e gli urbanisti hanno sempre pensato di non avere un ruolo di primo piano nelle emergenze sanitarie. Fatta eccezione per la progettazione delle strutture sanitarie, queste crisi sono state considerate di competenza esclusiva del sistema sanitario.

Oggi, mentre il mondo è travolto dalla pandemia di covid-19, architetti e urbanisti sono costretti a riconsiderare questo assunto e a contribuire agli sforzi collettivi per arginare i danni e guidare il processo di ricostruzione. È evidente che le nostre città, i nostri spazi e i nostri stili di vita dovranno cambiare. In questo contesto l’obiettivo finale dev’essere quello di migliorare la resilienza della nostra società e la capacità di prepararsi alla prossima emergenza.

Le pandemie sono fenomeni che vanno contro l’urbanizzazione, contro la democrazia, contro la socialità e contro la globalizzazione. Spingono gli esseri umani a reprimere i loro istinti per sopravvivere e proteggere le loro comunità. L’esperienza collettiva globale che stiamo vivendo arriva perfino ad alterare l’ordine neoliberista dominante. Se da un lato la pandemia potrebbe renderci ancora più dipendenti dalle tecnologie, dall’altro rischia di invertire la tendenza verso l’urbanizzazione.

Libertà e protezione

Inoltre la crisi sanitaria rischia di ridurre ulteriormente, e forse cancellare, i legami interpersonali tradizionali, mentre l’esistenza umana si allontana progressivamente dal mondo fisico per concentrarsi sempre di più su quello virtuale. L’umanità sopravviverà senz’altro alla pandemia di covid-19, ma non è detto che in futuro manterremo lo stile di vita che avevamo prima.

In questo momento i punti di forza e le debolezze di ogni sistema politico e sociale sono evidenti. La pandemia sfida i princìpi di una società libera e aperta e mette in discussione i fondamenti del sistema occidentale. Il mondo è costretto a valutare la possibilità che i regimi autoritari siano meglio attrezzati delle democrazie tradizionali per reagire a una situazione del genere.

In questo contesto architetti e urbanisti dovrebbero riflettere sul modo in cui le città e gli spazi possono proteggere la libertà e i valori democratici e al tempo stesso creare una società più resiliente e preparata per le minacce future. Dovrebbero trovare il modo di ripensare le città per proteggerne meglio gli abitanti, e magari chiedersi se valga la pena abbandonare il modello dell’urbanizzazione estrema per tornare a un’organizzazione sociale più decentrata, che tra le altre cose potrebbe dare una risposta al problema di una popolazione mondiale in rapida crescita.