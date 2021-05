La vita delle persone è fatta di tante fasi e una di quelle più belle e delicate è quando i bambini e le bambine cominciano a diventare ragazzi e ragazze. Cambia la scuola, cambiano gli amici o gli impegni, ma il primo segnale che qualcosa dentro di noi si sta muovendo arriva dal corpo.

Alcune trasformazioni possono coglierci di sorpresa e a volte perfino spaventarci: basti pensare ai peli su alcune parti del corpo, ai brufoli, alla voce dei maschi che cambia. È per questo che conoscere il nostro corpo è molto importante e che fin da piccoli dobbiamo sentirci liberi di parlarne con le persone di cui ci fidiamo e di fare tutte le domande che ci vengono in mente.

Alcuni ragazzi svedesi queste domande le hanno fatte a un giornale che si chiama Kamratposten, il più antico giornale per bambini pubblicato in Svezia, e le trovate in questo numero. Leggendole vedrete che certi dubbi legati all’età sono comuni e assolutamente normali.

Crescere non è sempre facile e gestire un corpo che a un certo punto sembra andare per conto suo può creare un po’ d’imbarazzo, ma è bene sapere che quelle che chiamiamo “intime” sono parti di noi e dobbiamo essere informati su come funzionano, proprio come per tutte le altre parti del corpo.