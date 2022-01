Questo articolo è uscito a pagina 5 del numero 29 di Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini dai 7 ai 13 anni. Lo trovi in edicola, oppure puoi abbonarti .

“Quando dico ai miei amici che scrivo un diario mi guardano in modo strano”, racconta un giornalista del quotidiano The Guardian. “Forse gli sembra un’abitudine un po’ misteriosa. Quali segreti dovrò raccontare a quel libricino? La risposta è semplice: lì dentro non ci sono grandi riflessioni, eppure c’è gran parte della mia vita. Tenere un diario è un buon esercizio per allenare i muscoli della scrittura, esattamente come fa un pianista con le scale musicali o un calciatore con i palleggi”.

Appuntare su un taccuino quello che ci passa per la testa può sembrare una cosa di poco conto, ma con il tempo quei fogli possono diventare una grande ricchezza. E spesso sono anche divertenti da rileggere! Ci aiutano a rimettere in ordine i pensieri, a collezionare idee, a tenere traccia del passato. E poi scrivere un diario è un’abitudine che attraversa la storia e accomuna persone molto lontane nel tempo e nello spazio, come l’esploratore Marco Polo e l’attrice Emma Watson.

Quindi abbiamo deciso di capire come si fa. Il risultato è che in questo numero i protagonisti del fumetto Aldo e Rosa si sono riuniti (un po’ come gli Abba!) per svelarci i loro trucchi di scrittura.

Come cominciamo? Caro diario? Gentile quaderno? Illustrissimo foglio? La risposta di Aldo è: “Lascia perdere, comincia e basta”.