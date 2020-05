Aldo e Rosa è un fumetto a puntate che esce ogni mese su Internazionale Kids, il mensile di Internazionale per bambine e bambini. È scritto da Susanna Mattiangeli e disegnato da Mariachiara di Giorgio. Alcuni lettrici e lettori tra i 7 e i 13 anni hanno intervistato Susanna Mattiangeli per email, per sapere qualcosa di più sui personaggi che animano la storia.

Qual è la trama di Aldo e Rosa?

È la storia di una ragazzina che fa la prima media e del suo amico immaginario. Aldo è invisibile, ma noi per comodità lo possiamo vedere: è morbido e bianco. Le persone del quartiere e la professoressa Spocchia spesso scambiano Rosa per un maschio, perché ha i capelli corti e non è sempre come ci si aspetta che sia una ragazza. Lei a volte ci rimane po’ male, ma la presenza di Aldo l’aiuta molto. Grazie a lui riesce a farsi molte domande, anche bislacche: a che servono i capelli? Chi ha inventato il primo formaggio? Chi ha inventato le domande? Durante la storia Rosa incontra molti amici, tra cui Zoe, una bambina che all’inizio le sta molto antipatica perché sembra una secchiona, ma poi diventeranno inseparabili. Il mondo degli adulti in questo fumetto è abitato da strani personaggi: i professori non sono proprio simpatici e la famiglia di Rosa non fa che spostare e dare via mobili per fare spazio in casa. A un certo punto Aldo chiede a Rosa di rivelare agli altri la sua esistenza. È un fumetto che parla di crescita e di amicizia.

In quale città è ambientato?

A Roma, nel quartiere Marconi. Più precisamente tra piazzale della Radio e ponte Marconi.

Mi dispiace quando la gente scambia Rosa per un maschio, perché non le fai crescere i capelli?

Perché lei si piace così: le piace avere i capelli corti e mettersi i pantaloni. In questo è molto forte, non ha bisogno dell’approvazione degli altri. Certo, qualche volta ci rimane male, ma forse preferisce essere se stessa piuttosto che far piacere a chi vorrebbe vederla con i capelli lunghi, come per esempio il signore che vende la pizza.