Il 25,7 per cento dei voti alle elezioni per il Bundestag, il parlamento federale tedesco: che disastro! Erano scure le facce dei militanti riuniti nella sede del Partito socialdemocratico (Spd), era scura anche la faccia di Olaf Scholz, candidato cancelliere e ministro delle finanze uscente nella coalizione di governo tra l’Spd e l’Unione cristianodemocratica/Unione cristianosociale (Cdu/Csu), guidata da Angela Merkel.

Ma no, direte voi, la sera del 26 settembre 2021 in tv si sono viste ben altre immagini trasmesse da Berlino: socialdemocratici festanti, felici del loro 25,7 per cento che li ha incoronati vincitori della contesa elettorale. Il disastro c’era stato, ma nel 2013, quando l’Spd raggiunse la stessa percentuale di oggi, identica alla virgola, e la visse come una sconfitta bruciante. Ora invece Olaf Scholz è acclamato dai suoi come salvatore del partito.

Gli scenari della politica tedesca sono cambiati radicalmente rispetto a otto anni fa. Oggi l’Spd può esultare per il semplice fatto di essere sopravvissuto, anzi resuscitato. Veniva dato per morto: ancora in primavera i sondaggi gli attribuivano un misero 16 per cento e nei mesi precedenti aveva toccato il fondo con un catastrofico 11 per cento. Di conseguenza la campagna elettorale sembrava aprire le porte a un duello tra cristianodemocratici e Verdi, entrambi allora vicini al 30 per cento.

Combinazione vincente

Alla fine non è andata così. Adesso molti commentatori attribuiscono la svolta, avvenuta da agosto, quasi esclusivamente al candidato alla cancelleria. È vero: Scholz è stato percepito dall’elettorato come più competente, più affidabile, più rassicurante rispetto ad Armin Laschet della Cdu/Csu e ad Annalena Baerbock dei Verdi. Molti spiegano il suo successo nel segno della continuità: sarebbe stato il candidato percepito come il vero erede della cancelliera Angela Merkel.

È un’affermazione vera a metà. Infatti tralascia due fatti. Il primo è il riposizionamento dell’Spd, che ha riscoperto la questione sociale. Un salario minimo a 12 euro all’ora, garanzie per la stabilità delle pensioni, investimenti nell’edilizia popolare, tasse più alte sui redditi alti e i patrimoni: sono stati questi i punti programmatici centrali dell’Spd, certo non in continuità con il governo Merkel. E qui siamo al secondo fattore: tutto il partito, storicamente incline alle lotte intestine tra destra e sinistra, questa volta ha portato avanti la campagna con convinzione senza ingaggiare il benché minimo conflitto interno. Un leader autorevole anche se neanche minimamente carismatico, un programma univoco, un partito unito: questa combinazione ha permesso all’Spd, dato per moribondo solo poche settimane fa, di diventare il primo partito tedesco.

Leccarsi le ferite

Tutti questi ingredienti sono invece mancati ad Armin Laschet. L’uomo di punta della Cdu/Csu è diventato il candidato del suo partito dopo una durissima contesa interna con il suo rivale, il leader bavarese della Csu Markus Söder. Come se non bastasse Laschet non ha saputo conquistare autorevolezza durante la campagna elettorale, lastricata di gaffe. Inoltre ha voluto puntare solo sulla continuità con Merkel e la sua unica promessa memorabile è stata quella di abbassare le tasse per i ricchi. Il risultato è una vera e propria disfatta per i cristianodemocratici, arrivati al peggior risultato della loro storia: un misero 24 per cento, con la perdita netta di quasi nove punti percentuali rispetto al 2017.