In due anni Erdoğan ha costruito la terza repubblica turca

Il secondo anniversario del tentativo di colpo di stato e del suo insuccesso è stato celebrato in pompa magna, trattandosi del primo evento pubblico del nuovo governo entrato in carica dopo le elezioni. In realtà gli sforzi per soffocare il tentato golpe potevano essere celebrati come un trionfo della democrazia. Inoltre il fatto che tutti i partiti politici siano uniti nel condannare il tentativo di colpo di stato potrebbe essere visto come un’occasione di consenso politico e sociale.

Tuttavia la situazione politica ha preso una svolta diversa e questo evento ha accelerato il processo di cambiamento di regime in corso in Turchia. Il presidente ha deciso di fare di questo momento un passaggio storico di rottura con il vecchio sistema e di creazione della nuova Turchia. L’evento è stato paragonato ai grandi passaggi della storia turca, in particolare con la lotta d’indipendenza, ed è diventato un elemento essenziale della retorica storica del nuovo regime. Naturalmente, come in tutti i casi di rivoluzione o cambiamento di regime, si è rivelato essere un simbolo d’esclusione di tutti quanti sono critici o scettici nei confronti del nuovo corso. Ciononostante dal momento che il cambiamento di regime è stato il prodotto di una serie di elezioni e referendum, quanti si oppongono al cambiamento non sono stati perseguitati nella maniera che solitamente segue rivoluzioni e colpi di stato.