Il bel film dell’iraniano-americano Ramin Bahrani (99 homes), amico di Adiga con cui ha frequentato la Columbia university, fornisce una descrizione sfaccettata della società indiana che a più riprese viene definita come “la più grande democrazia del mondo”: la clamorosa iniquità del sistema delle caste che schiaccia una parte della popolazione in una condizione di schiavitù quasi bestiale e il conseguente scarso valore attribuito alla vita umana; la discriminazione religiosa; la corruzione sfacciata di una classe politica opportunista; una generazione più giovane impreparata e quasi ingenua di fronte alla gestione del potere. E via dicendo.

Balram è come un filtro. Ci racconta il suo paese e la sua vita con entusiasmo, quasi con allegria. In alcuni momenti è inevitabile pensare a The millionaire di Danny Boyle. Ma in realtà, piano piano, trattiene tutte le sostanze tossiche che nella più cupa seconda parte del film scaricherà su tutti e tutto (e delle fortune milionarie evocate da Danny Boyle non rimane più niente). Per fare un esempio senza troppi spoiler, Balram in alcune occasioni massaggia la gamba malandata del suo “signore”. All’inizio il gesto ricorda qualcosa di simile a un accudimento, al limite dell’affettuoso. Più tardi diventerà evidente la violenza della sottomissione servile. L’idea stessa di servitù è una costante nell’evoluzione pseudotragica di Balram.

C’è chi ha accostato La tigre bianca a Parasite. Anche il capolavoro di Bong Joon-ho tracciava un ritratto poco edificante della società coreana. Il film di Ramin Bahrani non è un capolavoro, non ha la raffinatezza cinematografica né la tensione narrativa del film sudcoreano, ma non è banale. Balram in un paio di occasioni ci ricorda che l’uomo bianco è al capolinea, che questo è il secolo dell’uomo giallo e dell’uomo nero (brown in originale, marrone nei sottotitoli, nero nella versione doppiata). Ma forse solo perché l’uomo giallo e l’uomo nero si sono sostituiti all’uomo bianco nello sfruttare i molti che rimangono senza l’illusione della giustizia sociale e dei diritti, in nome della crescita e della prosperità economica di pochi.