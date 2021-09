Dopo una prima settimana convulsa e affollata, la 78esima edizione della Mostra del cinema di Venezia si avvia placidamente alla conclusione. Chissà se sarà la giuria presieduta dal regista coreano Bong Joon-ho, vincitore di Oscar e Palma d’oro (un habitué di Cannes, per la prima volta in veste ufficiale al Lido) e del Leone d’oro uscente Chloé Zhao, a regalare qualche botto finale.

Prima di parlare dei film, non si può non affrontare la questione del sistema di prenotazioni dei posti per gli accreditati, gestito dal gigante delle prevendite Boxol e già sperimentato nell’edizione 2020 senza intoppi, che ha spazientito, ostacolato e scoraggiato molti utenti, che non riuscivano a trovare posto in sala. Lo stesso direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera, ha definito “un disastro”. È un sistema, reso necessario dalle esigenze dettate dalla pandemia, che va perfezionato, perché sicuramente sarà adottato anche per la prossima edizione.

D’altro canto, rispetto all’edizione 2020 è cresciuta la domanda di accrediti e di biglietti per le proiezioni. Nel complesso, se i numeri del festival ci dicono che forse il cinema sta uscendo dal periodo più difficile, il muro che impediva al pubblico di vedere da vicino i divi sfilare sul tappeto rosso si può interpretare come un segnale del fatto che, ok ci siamo quasi, ma quel momento forse non è ancora arrivato.

Ma veniamo ai film. Si è parlato molto della grande quantità di pellicole italiane, arrivando a evocare uno stato di grazia del nostro cinema. Accanto ai cinque film in concorso (È stata la mano di Dio di Paolo Sorrentino, Qui rido io di Mario Martone, Freaks out Gabriele Mainetti, America Latina dei fratelli D’Innocenzo e Il buco di Michelangelo Frammartino) c’erano almeno altri quindici film italiani nelle varie sezioni, con firme importanti come Andrea Segre, Wilma Labate, Roberto Andò, Leonardo Di Costanzo, Stefano Mordini e Giuseppe Tornatore.

In quello che sembra un ottimo stato di salute del nostro cinema c’è paradossalmente lo zampino del covid-19 e della lunga chiusura delle sale. I distributori si sono trovati con tanti film in dispensa e hanno colto l’occasione ideale per svuotarla, nella speranza che il sistema delle sale possa finalmente rimettersi a regime.

Splendori napoletani

Ho perso il più atteso dei film italiani in concorso, È stata la mano di Dio, di Paolo Sorrentino, che ha convinto la critica, in Italia e all’estero, e a detta di molti può inaugurare una nuova fase creativa e artistica per il premio Oscar napoletano. Rimanendo a Napoli, c’è il bellissimo Qui rido io di Mario Martone. Il ritratto di Eduardo Scarpetta, “patriarca” del teatro napoletano del novecento, è una ricca ricostruzione su una pagina di storia del teatro italiano (il processo che vide Scarpetta alla sbarra con l’accusa di aver plagiato il vate D’Annunzio) e un omaggio commovente a tutta la cultura popolare napoletana del novecento e a una delle sue famiglie “allargate” più rappresentative. Toni Servillo guida un cast eccezionale. Da Maria Nazionale a Iaia Forte, da Cristiana Dell’Anna a Gianfelice Imparato, da Roberto De Francesco a Eduardo Scarpetta, omonimo discendente del “patriarca”, tutti sembrano riuscire a trovare quasi per magia il loro posto al sole.