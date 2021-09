Leonardo Di Costanzo (Ischia 1958, e dunque nel pieno delle sue forze) ci ha già dato un documentario lungo sul mondo della scuola – sempre a partire dall’area napoletana di cui si sente espressione, e che all’epoca ci lasciò perplessi per il ritratto fiducioso e idealista di presidi e professori più che degli allievi –e due film di grandissimo valore, ritratti corali (come Ariaferma, il terzo) della nostra odierna società: L’intervallo, il più convincente dei tanti film che hanno raccontato negli ultimi tempi mafie e camorre, o meglio, la loro cultura; e L’intrusa, il film più convincente tra i pochi che hanno affrontato il mondo, certamente non privo di ambiguità, del cosiddetto volontariato.

Ogni volta, la costruzione della storia, il disegno dei personaggi e delle loro psicologie andavano ben oltre la denuncia e sapevano farsi romanzo. Di Costanzo è, oltre al resto, anche un ottimo direttore di attori, come dimostra in questo Ariaferma dove ha saputo tenere sotto controllo, esigendo da loro un’intima tensione, due attori di grande sapienza, venuti entrambi dal teatro e portati a volte, proprio per questo, a una certa esteriorità, come Silvio Orlando e Toni Servillo (rispettando l’ordine alfabetico).

Irrequietezze e timori

Essi sono al centro di un gruppo tutto maschile (salvo una rapida presenza femminile iniziale) di attori e, forse, non attori o attori al loro esordio nel cinema. Il personaggio di Orlando viene chiaramente da esperienze camorristiche di rilievo, quello di Servillo è di una guardia con funzioni di capo. Per l’esattezza, abbiamo nel film dodici carcerati e cinque guardie, e le figure centrali e contrapposte sono quelle impersonate da Servillo e Orlando (ci sono altre figure di “agenti dell’ordine”, nel film, ma di mera presenza fisica e in poche scene).

Ariaferma racconta, nel chiuso ambiente reale che è quello di un carcere dismesso, come per pochi giorni, nella provvisoria assenza della direttrice, ad amministrarne la quotidianità spetti al capo delle guardie, che deve vedersela con le insoddisfazioni e le irrequietezze dei reclusi, comprese le loro interne differenze e tensioni, e con i pregiudizi e i timori delle guardie.

C’è per esempio, nei carcerati, un astio irrimediabile nei confronti di un vecchio che ha commesso quegli “atti impuri”, con crimini che ne conseguono, che anche la morale criminale non accetta. E tra di loro c’è un ragazzo che, scippando un vecchio, l’ha fatto cadere e ferire in modo grave, e che è in attesa di processo, un personaggio non minore e anzi decisivo per gli investimenti affettivi che in qualche modo sollecita. Sappiamo meno degli altri, e molto è lasciato alla nostra immaginazione.