I cinema sono riaperti da un pezzo, ma era tanto tempo che, dovendo decidere un film da andare a vedere nel fine settimana, non ci si trovava nel classico imbarazzo della scelta. Va bene, bisogna avere il green pass e in sala va tenuta la mascherina. Ma insomma tutti quelli che in questi anni si sono preoccupati di farci sapere che i film vanno visti in sala, che hanno parlato (più o meno sinceramente) della gioia negata della sala buia, devono assolutamente cominciare a recuperare il tempo perduto.

Per l’ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond gli autori non hanno voluto farsi mancare niente. Così in No time to die di Cary Fukunaga ci sono tutti gli elementi che hanno fatto la fortuna sul grande schermo del personaggio creato da Ian Fleming: spettacolari scene d’azione, auto di lusso sapientemente modificate, location affascinanti (tra cui Matera e i classicissimi Caraibi), la Spectre e Blowfeld (senza gatto), il supercattivo di turno con la base su un’isola sperduta, Q con i suoi trucchi, M con la sua agenda politica, Moneypenny più che mai devota, donne fatali, letali e innamorate, smoking e abiti da sera, vodka martini (agitati non mescolati e in questo caso anche trangugiati), gli amici della Cia, la Walther Ppk, il fascino, l’ironia (si avverte forse il tocco di Phoebe “Fleabag” Waller-Bridge tra gli sceneggiatori), la spietatezza e alla fine anche l’umanità di Bond. Le inflessibili leggi dello spoiler ci impediscono di dire di più. Ma possiamo cominciare a ragionare su chi potrà prendere il pesante testimone di Daniel Craig.

In un altro universo Chiara festeggia i 18 anni della sorella. Alla festa organizzata dalla famiglia Guerrasio in un locale di Gioia Tauro tutti sono allegri e spensierati. Ma una volta spente le candeline, si torna alla realtà e Chiara scopre che il padre ha dei segreti. Dopo Mediterranea e A Ciambra, A Chiara è il terzo film di Jonas Carpignano ambientato a Gioia Tauro. Dopo aver raccontato l’immigrazione e la vita dei rom, Carpignano descrive, coerentemente con la sua missione stilistica realista, le vicissitudini di una famiglia come tante, costretta a sopravvivere in una terra dov’è impossibile non fare i conti con la criminalità organizzata. Il cast di attori non professionisti (molti dei quali della famiglia Rotolo, che praticamente interpretano loro stessi) ruota intorno all’interpretazione di Swamy Rotolo, 16 anni, nei panni di Chiara.