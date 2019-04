I missili della discordia tra Stati Uniti e Turchia

Gli Stati Uniti e la Turchia sono due paesi della Nato, e la crisi che in questo momento li contrappone potrebbe scuotere l’alleanza militare occidentale, proprio mentre l’istituzione celebra il settantesimo anniversario della sua fondazione, all’inizio della guerra fredda.

In settimana gli Stati Uniti hanno compiuto il primo passo verso il blocco della consegna alla Turchia di 120 aerei da combattimento di nuova generazione F-35. Washington minaccia inoltre di congelare la partecipazione della Turchia alla produzione dei componenti degli aerei, un contratto del valore di svariati miliardi di dollari, nonostante Ankara sia associata allo sviluppo del nuovo aereo e abbia già sborsato un miliardo di dollari.

All’origine dello scontro c’è la decisione del presidente turco Recep Tayyip Erdoğan di acquistare il sistema russo di difesa antiaerea S-400. Per Washington si tratta di una posizione incompatibile: Ankara deve scegliere, per ragioni di sicurezza ma anche di lealtà.

Donald Trump ha cercato di convincere Erdoğan a tornare sulla sua decisione presentandogli una controfferta di missili Patriot. Ma non è servito.

La crisi di fiducia tra gli Stati Uniti e la Turchia, in ogni caso, è ben più profonda. I punti di attrito non mancano, a cominciare dalla presenza negli Stati Uniti del leader islamico turco Fetullah Gülen, un tempo vicino a Erdoğan e attualmente accusato di aver organizzato il tentato colpo di stato del 2016. Erdoğan sperava che Trump gli avrebbe “consegnato” Gülen, ma non è così semplice.