Le armi francesi usate in Yemen svelano un’ambiguità diffusa

In Europa non abbiamo il cinismo sfrontato di un Donald Trump, che dopo l’omicidio del giornalista saudita Jamal Khashoggi ha dichiarato che non si potevano mettere a rischio cento miliardi di dollari di vendite di armi all’Arabia Saudita. Eppure, nei fatti, non siamo molto lontani da questo tipo di atteggiamento.

Le rivelazioni del sito d’inchiesta francese Disclose sull’utilizzo di armi francesi nella guerra in Yemen evidenziano le incoerenze di una politica degli armamenti diventata indispensabile come una droga pesante.

La Francia gaullista vuole garantire al massimo la sua autonomia, ma ha un bisogno vitale di esportare il materiale bellico per far fruttare lo sviluppo e la produzione che il mercato nazionale non riesce più ad assorbire. In ballo, non dimentichiamolo, ci sono migliaia di posti di lavoro.

Diffusa ambiguità

Il risultato è che la Francia è il quarto esportatore di armi al mondo dopo gli Stati Uniti, la Russia e la Cina, e prima della Germania. In questo senso non sorprende che gli acquirenti siano spesso paesi problematici.

Naturalmente esistono regole nazionali, europee e internazionali per il commercio di armi, ma in questo campo l’ambiguità è molto diffusa. Il governo francese afferma che i cannoni Caesar, uno dei fiori all’occhiello dell’industria francese venduti all’Arabia Saudita, hanno scopi difensivi, ed effettivamente sono installati sul versante saudita della frontiera. Ma con una gittata di oltre 40 chilometri, sono usati per preparare un’offensiva terrestre in Yemen. Il dibattito sulla vendita di armi riemerge regolarmente a proposito della guerra sporca in Yemen, che ha devastato un intero paese ma che nessuno, tra gli alleati dei sauditi e degli Emirati Arabi Uniti, difende più sul piano dei princìpi.

L’omicidio del giornalista Khashoggi il 2 ottobre 2018 all’interno del consolato saudita di Istanbul ha attirato l’attenzione sul destino dello Yemen e sulla vendita di armi a Riyad. Negli Stati Uniti una maggioranza bipartisan ha votato per chiedere all’amministrazione Trump di interrompere il sostegno all’Arabia Saudita in Yemen.