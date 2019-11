In Spagna le elezioni anticipate prolungano la crisi politica

L’elemento sconvolgente delle elezioni in Spagna è il risultato di Vox, partito di estrema destra che ha raddoppiato il numero di seggi. Fino a cinque anni fa Vox non esisteva, ma oggi è la terza forza politica nazionale. Il partito deve questo successo alla crisi catalana e alle violenze che il mese scorso hanno segnato Barcellona dopo la condanna a dure pene carcerarie inflitta ai leader indipendentisti. L’estrema destra ha sfruttato la situazione durante la campagna elettorale per soffrire sul nazionalismo.

Domenica 10 novembre gli spagnoli hanno votato per la quarta volta in quattro anni, e le ennesime elezioni anticipate non hanno permesso al paese di lasciarsi alle spalle la crisi politica. Al contrario.

La crisi economica ha colpito duramente il paese, con il suo bagaglio di sfiducia nei confronti di una classe politica considerata inefficace. Ma le alternative via via emerse hanno mostrato presto i loro limiti. Ciudadanos, formazione di centrodestra, ha vissuto un periodo di gloria, ma è crollata nello scrutinio di domenica. Podemos, partito della sinistra radicale, è costretto ad affrontare complicati problemi interni. Nel frattempo la crisi catalana ha permesso all’estrema destra di crescere, prima in Andalusia e poi a livello nazionale.

La frammentazione non è appannaggio esclusivo della Spagna, ma un fenomeno che si ripresenta in quasi tutte le democrazie europee, colpite dalla crisi dei grandi partiti di governo. Accade in Francia, in Italia e nella maggior parte delle vecchie democrazie, Germania compresa, dove la grande coalizione destra-sinistra sembra non avere più futuro.

L’aspetto più significativo, in tutto questo, è che il voto, strumento di decisione definitiva da parte del popolo sui grandi temi di un paese, non è più sufficiente in questo clima segnato dalla polarizzazione. È il caso della Spagna, ormai in crisi prolungata, ma non solo. I britannici voteranno tra tre settimane, anche in questo caso anticipatamente, per tentare di uscire dall’impasse in cui si trovano ormai da tre anni.