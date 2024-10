A due anni e mezzo dall’invasione russa, questa macchina logistica e finanziaria occidentale permette all’esercito ucraino di tenere testa a un avversario teoricamente più potente. Ma riusciranno gli ucraini a vincere? La domanda è al centro del viaggio di Volodymyr Zelenskyj , che attualmente si trova in Francia e l’11 ottobre arriverà in Germania.

Questa futura brigata ucraina sta imparando a usare armamenti francesi, compreso il cannone Caesar, che ritroverà al suo ritorno in Ucraina all’inizio del 2025. Nello stesso momento arriveranno i primi aerei Mirage, su cui i piloti ucraini si stanno esercitando in Francia. Scene simili si vedono in altri paesi della Nato nello sforzo dell’alleanza atlantica di sostenere Kiev.

Il presidente ucraino presenta ai suoi alleati quello che chiama “piano per la vittoria”. Ma non è stato fortunato: il ciclone Milton, che sta devastando la Florida, ha costretto Joe Biden ad annullare la sua partecipazione a un’importante riunione prevista il 14 ottobre a Ramstein, in Germania, con il presidente ucraino e i leader europei.

L’ombra di Donald Trump aleggia sulla questione ucraina. L’ex presidente ha rimproverato all’amministrazione Biden di non aiutare le vittime dell’uragano preferendo inviare “decine di miliardi a paesi stranieri di cui la maggior parte degli americani non ha mai sentito parlare”. Biden ha cancellato il suo viaggio per non facilitare la propaganda di Trump, ma a pagarne le conseguenze è l’Ucraina.

Il cosiddetto piano per la vittoria di Zelensky è pronto da diverse settimane, ma ha bisogno della partecipazione degli alleati per essere messo in pratica. L’ambiguità del progetto risiede nella definizione del concetto di “vittoria”. Non conosciamo ancora i dettagli, ma non si parla (più) di una vittoria militare che consisterebbe nel cacciare i russi dai territori ucraini, perché non è un obiettivo realistico e gli ucraini lo hanno capito, anche se non vogliono ammetterlo pubblicamente.