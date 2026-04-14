L’11 aprile a Islamabad, il 14 aprile a Washington: in questi giorni la diplomazia cerca faticosamente di trovare il suo posto nel frastuono della guerra in Medio Oriente.

Quello che è successo in Pakistan tra statunitensi e iraniani e che rischia di ripetersi a Washington tra gli ambasciatori di Israele e Libano non è che l’abbozzo di una trattativa. Non si è ancora cominciato a fare sul serio.

Certo, sono stati incontri piuttosto insoliti. Tra statunitensi e iraniani si tratta del colloquio di più alto livello dalla nascita della Repubblica islamica, nel 1979. E anche per israeliani e libanesi bisogna risalire indietro nel tempo: tra i due paesi vicini, che non hanno relazioni diplomatiche, le guerre e le occupazioni sono state più numerose dei negoziati.

Ma non basta incontrarsi per cominciare una trattativa, bisogna farlo in un momento adatto del conflitto. Chiaramente non è andata così, in nessuno dei due casi, e questo rende il periodo attuale pericoloso.