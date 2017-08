Due giovani leader arabi da tenere d’occhio

L’incontro del 30 luglio tra il principe ereditario dell’Arabia Saudita Mohammad bin Salman e il leader sciita iracheno Moqtada al Sadr è utile per capire la particolare natura della leadership e il modo in cui si determina la storia nel mondo arabo di oggi. Sono numerosi gli aspetti rilevanti che ci dicono quanto il destino di questa regione turbolenta e in continuo deterioramento sarà determinato da uomini relativamente giovani che operano in larga misura dietro le quinte.

Moqtada al Sadr ha ereditato dal padre assassinato la guida di un movimento di sciiti iracheni diventato un protagonista sulla mutevole scena politica del paese. Mohammad bin Salman è asceso alla posizione di principe ereditario in Arabia Saudita grazie alle decisioni del re suo padre e a qualche astuta manovra di palazzo. Sono molto giovani per essere dei leader in Medio Oriente, ed entrambi sono giunti al potere senza una formazione o una vera esperienza, ma solo grazie ai loro genitori.

Come la maggior parte dei leader arabi, hanno un potere immenso, non devono praticamente rendere conto a nessuno e possono fare la guerra o la pace con ex nemici per una sciocchezza qualsiasi. Dovremmo osservare bene questi due uomini, poiché saranno loro e altri come loro a determinare il futuro del Medio Oriente.

Osservati****speciali

Dobbiamo mantenerci al tempo stesso imparziali e attenti nei loro confronti. Imparziali, non giudicandoli con troppa fretta e dandogli il tempo di dimostrare se rappresentano un pericolo per noi tutti o se non siano invece degli audaci e visionari giovani uomini che hanno imparato dagli errori dei leader autocratici del recente passato; ma attenti, osservandoli da vicino per individuare qualsiasi segnale di inequivocabile dissennatezza o di azioni distruttive che favoriscano settarismo e guerra in territori che implorano pluralismo e pace.

Il principe ereditario saudita si ritiene probabilmente il protettore di tutti i musulmani arabi sunniti, se non di tutti i musulmani sunniti del mondo. Ha avuto parole dure nei confronti delle presunte velleità di potere iraniane nelle società arabe e ha lanciato iniziative militari (Yemen) e diplomatiche (Qatar) per bloccare presunti tentativi di penetrazione iraniana nei paesi arabi con minoranze sciite. La storia dirà se i tuoi timori sull’Iran sono giustificati, esagerati o del tutto fuori luogo.