Tra le proposte di questa quinta edizione ci sono Eravamo come alberi di Gaetano Di Filippo, un viaggio alla scoperta dei ricordi di famiglia del fotografo attraverso visioni oniriche e simboliche. To A. di Federica Iodice, che esplora il tema della memoria avvicinando la storia di un uomo che soffre di schizofrenia alle conseguenze dell’incendio del Vesuvio nell’estate del 2017.

È tornato a Roma Funzilla expo , il festival dedicato alle fanzine fotografiche. A causa della crisi sanitaria, gli organizzatori hanno scelto una formula diffusa, in cui vari spazi in città – tra cui librerie, gallerie e associazioni che si occupano di fotografia – accolgono una selezione delle autopubblicazioni arrivate attraverso la call for entry internazionale del 2020.

Marina Conte in Sinapsi ha accostato immagini scattate negli anni quaranta, tratte dall’archivio del nonno, a foto recenti, per creare delle combinazioni a volte ironiche, altre surreali, e che insieme danno vita a un’atmosfera di sospensione temporale. In Permafrost di Gaetano de Crecchio si scorrono gli autoritratti che gli sono stati inviati da amici e conoscenti durante la quarantena, e che il fotografo ha realmente congelato per dare vita a una “riflessione sul tempo forzato, sull’animo umano, sulla morte e la rinascita”.

Il fotografo britannico Lewis Bush, noto per i suoi lavori sui rapporti e le manifestazioni del potere e delle nuove tecnologie, presenta la fanzine Official portrait, che ha come obiettivo: “Migliorare il ritratto ufficiale di Donald Trump con Photoshop”. Il francese Guillaumeoc ha inviato una fanzine in formato A4 dedicata a São Paulo, in Brasile: un diario visivo della città e di una popolazione “radicata nel territorio e prigioniera della sua urbanità”.