I nostri mezzi d’informazione ripetono ossessivamente “Niente panico!”. E poi arriva una montagna di dati che inevitabilmente scatena il panico. La situazione mi fa tornare in mente i tempi della mia giovinezza in un paese comunista: quando le autorità del governo dicevano all’opinione pubblica che non c’era motivo di aver paura, tutti prendevano quelle rassicurazioni come un chiaro segnale del fatto che erano loro stesse a essere spaventate.

Il panico segue una logica propria. Il fatto che nel Regno Unito, a causa del Covid-19, la malattia originata dal nuovo coronavirus, dai negozi siano scomparsi perfino i rotoli di carta igienica mi ricorda un incidente avvenuto nella Jugoslavia socialista. Di punto in bianco cominciò a circolare la voce che nei negozi scarseggiava la carta igienica. Le autorità rilasciarono subito delle dichiarazioni, assicurando che c’erano sufficienti scorte di carta per il consumo ordinario. Sorprendentemente, non solo era vero ma la gente per lo più ci credette.

Il consumatore medio, però, ragionò in un altro modo: so che c’è abbastanza carta igienica e che si tratta di una voce senza fondamento, ma che succederebbe se qualcuno la prendesse sul serio e, in preda al panico, cominciasse a comprare quantità eccessive di carta igienica, facendo esaurire le scorte? Quindi è meglio che ne compri un po’ anch’io. Non occorre neppure credere che altri prendano questa voce sul serio, basta supporre che altri credano che ci siano persone che prendono la voce sul serio: l’effetto è lo stesso, vale a dire la mancanza di carta igienica nei negozi. Oggi non sta forse succedendo qualcosa di simile nel Regno Unito (e in California)?

Lo strano contraltare di questo genere di panico è la totale assenza di panico quando sarebbe pienamente giustificato. Negli ultimi due anni, dopo l’epidemia di Sars e di ebola, ci hanno ripetuto molte volte che sarebbe arrivata una nuova epidemia, molto più grave. Era solo questione di tempo, il punto non era se, ma quando sarebbe successo. Anche se razionalmente eravamo convinti della fondatezza di queste tragiche previsioni, in qualche modo non le prendevamo sul serio ed eravamo restii ad agire e a impegnarci in preparativi seri. Gli unici ad affrontarle sono stati i film apocalittici come Contagion.

Questa contraddizione ci dice che il panico non è il modo giusto di affrontare una minaccia reale. Quando reagiamo con il panico non prendiamo una minaccia troppo sul serio, ma al contrario la banalizziamo. Pensate solo a quanto è ridicolo l’acquisto eccessivo di carta igienica: come se avere abbastanza carta igienica potesse contare qualcosa nel bel mezzo di un’epidemia mortale. E allora quale sarebbe una reazione appropriata all’epidemia del nuovo coronavirus? Cosa dovremmo imparare e cosa dovremmo fare per affrontarla seriamente?

Gli inganni del potere

Quando ho suggerito che questa epidemia potrebbe dare nuovo slancio vitale al comunismo, la mia tesi, come previsto, è stata messa in ridicolo. Sembra che l’approccio drastico dello stato cinese alla crisi abbia funzionato, o almeno ha funzionato meglio di quello che sta facendo l’Italia. Ma la vecchia logica autoritaria dei comunisti al potere ha anche dimostrato chiaramente i suoi limiti. Uno di questi limiti è che la paura di dare cattive notizie a chi ha il potere (e all’opinione pubblica) conta più dei risultati: è per questo che i primi ad annunciare il nuovo virus sono stati arrestati.

Oggi sembra che stia succedendo qualcosa di simile, come ha raccontato il 1 marzo il sito Bloomberg News: “Le pressioni per far tornare al lavoro la Cina dopo la paralisi provocata dal coronavirus stanno risuscitando una vecchia tentazione: manipolare le cifre in modo da mostrare alle autorità quello che vogliono vedere. Questo fenomeno è evidente nei dati sul consumo di elettricità nella provincia di Zhejiang, un centro industriale della costa orientale. Stando a persone che conoscono bene la questione, almeno tre città hanno dato alle fabbriche locali obiettivi da raggiungere nel consumo di energia elettrica perché questo dato serve a dimostrare una ripresa della produzione. E si dice che alcune aziende siano state spinte a mettere in movimento le macchine anche se gli impianti rimangono vuoti”.

Possiamo solo indovinare cosa succederà quando le autorità al potere si accorgeranno di questo inganno: i dirigenti locali saranno accusati di sabotaggio e saranno puniti, riproducendo il circolo vizioso della sfiducia. Ci vorrebbe un Julian Assange cinese per rivelare all’opinione pubblica questo lato nascosto della lotta nazionale contro l’epidemia.