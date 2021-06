Stiamo facendo un po’ di ordine tra i libri, in parte grazie al più giovane dei miei figli che è stato a casa per Pasqua e ha deciso, finalmente, di sgomberare la sua camera di tutto quel che l’ho costretto a leggere da quando era bambino. O almeno, lui probabilmente la vede così. Non è mai stato un lettore appassionato, anche se da piccolo amava sentirci raccontare le fiabe della buona notte. Crescendo si è allontanato dai libri, che non riuscivano a catturare la sua attenzione. Troppe altre cose erano più a portata di mano, e più divertenti.

Nelle scatole impilate fuori della sua stanza ritrovo le letture che gli ho consigliato. Spesso i libri glieli ho lasciati sul letto, nella speranza che sfogliandoli trovasse quello giusto. Romanzi di fantascienza, libri gialli, storie di spie, romanzi polizieschi, libri di divulgazione scientifica, commedie alternative – le ho provate tutte. E qualcuno ha catturato la sua attenzione, anche se non sono mai stata capace di predire quale sarebbe stato.

Comunque, ho imparato una lezione: l’amore per la lettura è qualcosa che non si può imporre, a nessuno. O ci piace leggere oppure non ci piace, e ho dovuto accettare l’idea che forse lui non sarebbe mai stato un appassionato. Poi un giorno è tornato a casa da scuola e mi ha detto che avevano letto Gente di Dublino, di James Joyce, e gli brillavano gli occhi, nessun romanzo l’aveva mai colpito tanto. Quell’anno per Natale gli ho regalato un poster della copertina originale, che ha l’onore di essere ancora appeso a una parete della sua stanza.

Un esempio da seguire

Per questo ora non mi infastidisce vederlo disfarsi di tutti quei libri che non sono riusciti a catturare la sua attenzione. Ispirata dal suo esempio, comincio a guardare gli scaffali sul pianerottolo davanti alle camere delle nostre figlie, ancora pieni dei libri lasciati qui quando si sono trasferite per frequentare l’università. Ben presto, invece di buttare via le cose, mi immergo nella storia raccontata dalla collezione davanti a me.

C’è un enorme volume, Tutte le opere di Shakespeare, che era stato un premio scolastico. Non credo sia mai stato aperto. Ecco poi The Faber book of science, accanto a un libro di ricette di Jack Monroe, Sexual politics accanto a Skulduggery pleasant. Poi vedo una copia di Le vergini suicide – ricordo quanto mi colpì leggerlo, la preoccupazione provata per le ragazze – e accanto Generazione perduta di Vera Brittain: ricordo le lacrime che ho versato leggendolo.