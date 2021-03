La visita di papa Francesco in Iraq (dal 5 all’8 marzo) è storica, ma rischiosa. Storica perché è la prima volta che un papa visita il paese. Rischiosa, in particolare per quattro motivi.

In primis, un pericolo è rappresentato dalla diffusione dell’epidemia di covid-19 in un paese con un servizio sanitario carente. Il 5 marzo il ministero della sanità iracheno ha registrato 5.043 nuovi casi giornalieri di infezione, mentre la campagna vaccinale non è neppure cominciata.

Altro motivo di preoccupazione sono le forti tensioni tra l’Iran e gli Stati Uniti, con le loro ripercussioni sull’Iraq. Nel corso del secondo giorno della sua visita papa Francesco terrà un delicato incontro con il grande ayatollah Ali al Sistani nella città santa di Najaf. Agli occhi degli iraniani più suscettibili questo potrebbe sembrare come un riconoscimento di Najaf come riferimento religioso degli sciiti di tutto il mondo (e non della città iraniana di Qom e della guida suprema iraniana Ali Khamenei). Finora non ci sono stati commenti ufficiali di Teheran, ma milizie irachene fedeli agli Hezbollah iraniani hanno denunciato la visita dichiarando: “Attenzione alle macchinazioni che si nascondono dietro la facciata del dialogo interreligioso”, e l’hanno definita un “ulteriore passo verso la normalizzazione con Israele”. Appena quattro giorni prima della visita era stata attaccata la base di militare di Balad, in rappresaglia contro il bombardamento statunitense delle postazioni filo-iraniane in Siria, al confine con l’Iraq. Nell’attacco un contractor statunitense è stato ucciso e molti altri sono rimasti feriti.

La scorsa settimana inoltre il gruppo Stato islamico ha ripreso le sue attività militari in molte città irachene, compresa Baghdad, prima tappa del viaggio del papa.