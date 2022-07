Con una crescita così rapida della popolazione l’Iraq si troverà ad affrontare molti problemi sociali, a causa del divario tra l’aumento di popolazione e la capacità dello stato di garantire un contesto adeguato a tale crescita. L’attuale incapacità dello stato di offrire opportunità di lavoro per i diplomati sembra essere la motivazione principale di almeno 28 manifestazioni registrate in Iraq negli ultimi mesi. Questo è uno degli svantaggi di una crescita incontrollata della popolazione.

Se il ministro della pianificazione prenderà una qualunque iniziativa per limitare la crescita demografica la sua proposta incontrerà in parlamento le stesse difficoltà di qualunque altra normativa riguardante la pianificazione familiare, a causa della predominanza nell’assemblea dei partiti islamici. Questi sosterranno che la norma viola l’articolo 2 della costituzione irachena, il quale stabilisce che non è consentito promulgare una legge che contraddica le disposizioni fondamentali dell’islam.

(Traduzione di Francesco De Lellis)