“Non sarò mai grato abbastanza ai gruppi di condivisione per avermi aiutato a mettere in discussione l’immagine dell’uomo buono di cui andavo fiero. C’era una parte resistente, molto ben mascherata dentro di me, che con loro ho potuto affrontare e non nascondere più”. Dopo quindici anni di discussioni e autoanalisi in un gruppo di uomini eterosessuali e sposati a Bari, a 65 anni Nino De Giosa ha fatto coming out, si è separato dalla moglie ed è venuto a Roma, dove ha cominciato a frequentare gli incontri di Maschile plurale, una rete di uomini impegnati contro la violenza maschile sulle donne e gli stereotipi di genere.

L’associazione è nata nel maggio del 2007 a Roma, ma vi sono confluite esperienze maturate già a partire dagli anni ottanta, sia quelle di gruppi più politici – per esempio il movimento per la pace, con la sua critica alla violenza, alla guerra, al militarismo e al maschilismo – sia quelle legate a realtà religiose, soprattutto nel mondo valdese. Oggi chi ne fa parte cerca di definire “un’identità maschile, plurale e critica verso il modello patriarcale, anche in relazione positiva con il movimento delle donne”.

Gli incontri nella sede di via Valeriano, nel quartiere Ostiense a Roma, sono un buon punto di osservazione di questo mondo. La scenografia è minima. Delle sedie in circolo, un rapido giro di presentazioni e due regole: non interrompere e non giudicare. I temi di cui si discute sono diversi: si va dalla sessualità alla paternità, passando per il rapporto che gli uomini hanno con la violenza di genere, la pornografia, l’affettività e la prostituzione.

Trappole

A parlarne non sono solo uomini eterosessuali. “Negli anni duemila uno degli elementi di difficoltà nei gruppi maschili è stato proprio l’ingresso degli omosessuali”, ricorda Stefano Ciccone, uno dei fondatori di Maschile plurale.

“I gruppi degli anni ottanta e novanta erano prevalentemente eterosessuali. Quando sono entrati gli omosessuali questo ha creato molti disagi e conflitti. Un po’ perché i maschi etero erano iperpoliticizzati e molto legati al femminismo, mentre quelli omosessuali venivano da un percorso nel movimento lgbt ed erano molto meno ossequiosi verso il movimento delle donne, si permettevano di esprimere insofferenza e di fare battute un po’ misogine perché non avevano quel freno che i maschi eterosessuali si erano autoimposti”, spiega Ciccone. “L’altro elemento forte era quello della corporeità, dell’intimità. Gli eterosessuali erano a disagio nei confronti del desiderio omosessuale”.