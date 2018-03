Il laboratorio politico di Genova

Eppure, al di là dei discorsi politici e delle esaltazioni giornalistiche, sono molti gli italiani che, come Giuliano Giuliani, continuano a lavorare per il bene degli stranieri. “Come fa un paese di 60 milioni di abitanti a considerarsi invaso da 150mila persone?”, si domanda Giuliani, ancora molto attivo a 79 anni. “È una follia. È una grande ipocrisia. L’economia delle regioni ricche come la Lombardia e il Veneto si basa in gran parte sul lavoro degli immigrati”.

L’Italia che si prepara alle elezioni del 4 marzo vive in un clima esasperato. Fatta eccezione per i piccoli partiti a sinistra del Partito democratico, tutti i programmi elettorali si basano sulla lotta contro i migranti. Le proposte dei candidati assumono un tono sempre più razzista mentre la discussione si sposta a destra. Dopo la sparatoria di Macerata del 3 febbraio , quando un neonazista ha sparato ad alcuni migranti, la campagna è stata monopolizzata dal tema dell’immigrazione e l’intolleranza è arrivata ai massimi storici.

Un paese che va a rotoli Il 20 luglio 2001 la vita di Giuliano Giuliani è cambiata per sempre quando suo figlio Carlo è stato ucciso da un proiettile sparato da un carabiniere durante le manifestazioni contro il G8. Per anni Giuliano si è battuto affinché fosse fatta giustizia. Invano. “Oggi continuo la mia battaglia in un paese che va a rotoli”.

Giuliano Giuliani tiene da poco un corso d’italiano gratuito. “È importante dare una scossa. Se queste persone non imparano l’italiano non potranno fare nulla in questo paese. Inoltre voglio capire i motivi che li hanno spinti a emigrare, scoprire qualcosa sul loro paese d’origine e dimostragli che in Italia non c’è solo Matteo Salvini”.

Intorno al tavolo ci sono una russa, un siriano, un marocchino, un senegalese e un romeno. Il corso si sofferma sui verbi che finiscono in -ere. “Cosa significa ridere?”, domanda uno degli studenti. Giuliano Giuliani consulta rapidamente un dizionario italiano-inglese. To smile o to laugh?

Nel caso della Fincantieri – che ha appena riacquistato metà dei cantieri francesi di Saint-Nazaire – la mobilitazione sindacale ha permesso quattro anni fa di impedire la chiusura. Oggi sono in costruzione quattro navi da crociera, un’attività che garantisce lavoro agli ultimi 600 dipendenti fino al 2023. Ma in parallelo opera un universo di precari, 2.500 persone che non beneficiano delle stesse protezioni rispetto ai dipendenti dell’azienda.

Zona d’intervento sparita Dodici anni fa la mobilitazione dei lavoratori dell’Ilva si è conclusa con un accordo sui licenziamenti in cambio di una promessa a evitare nuove riduzioni del personale in futuro. Ma per quanto tempo? L’azienda sta per essere rilevata dalla ArcelorMittal. L’offerta presentata dal gigante indiano implica la soppressione di quasi settemila posti di lavoro in tutta Italia, 600 solo a Genova. “Non possiamo accettarlo, imporremo il rispetto dell’accordo”, garantisce il delegato sindacale dello stabilimento, Armando Palombo. L’Ilva di Genova conta appena 1.500 dipendenti, contro i diecimila degli anni ottanta.

Nella sede del sindacato nella zona occidentale della città, ex polmone industriale, incontriamo una figura storica del movimento sindacale italiano, Franco Grondona, già segretario della Fiom locale per una decina d’anni, fino al 2015. Secondo Grondona, Genova vive un periodo di declino. La storia di una città industriale e ricca, culla dell’aristocrazia operaia, oggi è ridotta a tre fabbriche che nessuno sa fino a quando sopravviveranno.

Giuliani, ex lavoratore del settore editoriale, ha alle spalle un solido passato di sindacalista all’interno della Cgil. A Genova sono in molti ad avere una storia come la sua.

Resistenza e fatti allarmanti Il sindacalista garantisce di aver perso solo cinque tesserati a causa di questa posizione, ma non nasconde la sua amarezza davanti al livello della campagna elettorale italiana. “Si parla di tutto tranne che dei diritti dei lavoratori. La destra ha addirittura proposto cure gratuite per cani e gatti! Il problema è che non esiste una differenza sostanziale tra destra e sinistra. Sui migranti la destra soffia sul fuoco per guadagnare voti, la sinistra tace per paura di perderne. Ma in fondo propongono la stessa cosa, così come sul diritto del lavoro: il Pd ha fatto riforme che oggi rinnega, mentre la destra difende lo stesso approccio verso la liberalizzazione del mercato del lavoro”. Palombo è meno pessimista rispetto all’avanzata dei neofascisti. “I fascisti sono sui social network, sui mezzi d’informazione. Ma politicamente è un fenomeno che a Genova non esiste”.

Ma i sindacalisti non abbandonano le loro convinzioni. Da qualche mese la Fiom di Genova si è schierata dalla parte dei migranti , tra le altre cose aiutando i dodici richiedenti asilo accolti nell’ex scuola di Multedo (una decisione contestata con diverse proteste nel quartiere). “Siamo intervenuti nel silenzio assoluto della maggior parte di partiti politici”, sottolinea Armando Palombo. “I calcoli elettorali gli impediscono di prendere una posizione sull’argomento. Ma per noi la realtà dei fatti è chiara: oltre al dovere morale di accogliere queste persone, siamo convinti che i migranti appartengano alla nostra stessa classe. Più in generale, l’Italia ha bisogno di migranti, perché vive un inverno demografico…”.

È il paradosso delle lotte sindacali. I sindacati sono capaci di creare una grande mobilitazione interna alle fabbriche e sono riusciti a salvare molti posti di lavoro, proteggere i salari e ottenere buone condizioni per i dipendenti licenziati (cassa integrazione generosa, una dignitosa previdenza sociale), ma ora la loro zona d’intervento è sparita, e con essa il loro bastione. Alle elezioni municipali di giugno l’astensione e il voto per il Movimento 5 stelle (ostile ai migranti) hanno conquistato i quartieri operai della zona occidentale. Il 52 per cento degli elettori non è andato a votare, mentre il 21 per cento dei votanti ha scelto i cinquestelle.

Solo a novembre CasaPound ha aperto anche qui la sua sede, dopo una serie di manifestazioni della rete antifascista della città. Un altro gruppuscolo neofascista, Lealtà e azione, cerca da mesi di aprire una sede. Ogni sabato gli esponenti del collettivo Genova antifascista si riuniscono per impedirlo.

Franco Grondona rifiuta di credere a una crescita del razzismo. “Secondo me il fascino che la popolazione sente nei confronti dell’estrema destra non è legato al razzismo, ma alla paura di perdere il poco che si ha. È un’ostilità verso l’altro che minaccia il delicato equilibrio economico di ognuno. I fascisti hanno semplicemente saputo sfruttare questa paura”.

Più di ogni altra città italiana, Genova incarna l’oscillazione tra l’intervento economico statale e il nulla, con la sensazione di declassamento che ne consegue. È da tempo che qui non esiste più una prospettiva di crescita. I giovani diplomati cercano lavoro altrove. “Genova è diventata una città di pensionati e di assistiti”, spiega Donatella Alfonso, giornalista di Repubblica e autrice di diversi saggi sulla storia di Genova. “Le persone si sono trovate senza lavoro ma non necessariamente senza denaro. La città ha ricevuto ingenti fondi per l’organizzazione di eventi, come dimostra il caso della nomina a capitale europea della cultura del 2004. In totale in dodici anni Genova ha ricevuto circa un miliardo di euro. Quando pensiamo alla città com’è adesso, abbiamo l’impressione che tutto sia fermo, e questo rafforza la sensazione di declino. Abbiamo dati sullo sviluppo simili a quelli dell’Italia meridionale, tradizionalmente molto più povera”.

Tempi lontani

Anche qui, questa evoluzione non ha favorito i partiti politici tradizionali, ma il fallimento del Pd è più lampante che altrove. Alle municipali di giugno il partito di Matteo Renzi ha perso il controllo del comune a beneficio della destra berlusconiana, alleata con la Lega nord. In quello che per decenni è stato un feudo del Partito comunista (Pci), la sconfitta in un contesto di astensione galoppante – 57 per cento al secondo turno – non ha solo un valore simbolico. Genova è un laboratorio politico. La sua svolta a destra, per la prima volta nella sua storia, preannuncia ciò che potrebbe accadere su scala nazionale il prossimo 4 marzo.

“Con la fine del Partito comunista è stato necessario convincere gli elettori a sostenere il nuovo Partito democratico”, ricorda Giuliano Giuliani. “Poi con l’arrivo di Matteo Renzi è stato necessario convincerli a non cambiare orientamento. Alla fine è arrivata la nausea, il disgusto. Renzi non ha fatto altro che mentire e approvare provvedimenti contro i lavoratori. La classe lavoratrice è stata la prima a essere tradita. Il Pd non rappresenta più la sinistra. D’altronde la classe dirigente del partito è ormai composta da ex democristiani, più furbi degli ex comunisti e capaci di riconquistare il potere. La disaffezione dell’elettorato tradizionalmente legato al partito è la conseguenza logica di tutto questo”.

Matteo Renzi, segretario del Pd, è stato presidente del consiglio tra il febbraio 2014 e il dicembre 2016, quando il fallimento del referendum costituzionale lo ha costretto a dimettersi. In ogni caso la sua strategia ha segnato l’intera legislatura. Il suo Jobs act, in particolare, ha messo fine alle garanzie del contratto a tempo indeterminato.

Militanti disillusi

I quartieri occidentali di Genova sono l’unica area della metropoli in cui il Pd ottiene ancora una larga maggioranza di voti. All’interno della sezione del Pd di Sestri Ponente constatiamo la difficoltà di portare avanti la campagna elettorale in un momento in cui il partito sembra finito in una spirale di fallimenti a Genova e nel resto della Liguria (anch’essa persa a beneficio della destra due anni fa).

“Non voterò più”, ammette il militante Olindo Repetto. “Se il partito ha perso alle ultime comunali è perché voleva perdere. Ha governato malissimo Genova e non ha mantenuto nessuna promessa”. Repetto, iscritto al Pci quando aveva 14 anni (oggi ne ha 71), osserva con amarezza l’evoluzione dei socialisti europei. “Non voglio fare la fine del Partito socialista francese, tanto vale diventare macroniano!”. Il Pd italiano è sulla stessa via del Partito socialista francese? “C’è un rischio evidente che sia così. Il risultato delle elezioni ci darà la risposta. Di sicuro accadrà qualcosa che il Pd e i suoi dirigenti non potranno ignorare”.

“Quanti deputati avranno nella circoscrizione di Genova? Tra zero e meno uno”, sostiene Repetto, semiserio. La nuova legge elettorale, estremamente complessa, divide la Liguria in sei circoscrizioni, che eleggeranno sedici deputati (sei con lo scrutinio uninominale maggioritario e dieci con il proporzionale) e otto senatori (tre con il maggioritario, cinque con il proporzionale).

I tre militanti che abbiamo incontrato condividono la stessa opinione: a Genova i due seggi assegnati con il maggioritario andranno ai cinquestelle. Il Pd salverà la faccia con il proporzionale, con liste che non contengono nessun candidato genovese.

È lontano il tempo in cui il Partito democratico contava sette sezioni e cinquemila iscritti solo a Sestri Ponente, per non parlare dell’epoca del Pci, che era arrivato ad avere 42mila iscritti a Genova. Oggi a Sestri Ponente è rimasta una sola sezione, con 170 iscritti.