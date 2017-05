I rimpatri dei migranti maliani mettono alla prova gli accordi tra Europa e Africa

Aeroporto di Bamako, 29 dicembre, ore 17.45. Se non fosse per il nutrito comitato d’accoglienza a bordo pista, l’aereo appena atterrato sembrerebbe un volo di linea come tanti altri. Ma oggi non c’è nessun arrivo in programma a quest’ora. I giornalisti preparano i cavalletti, le telecamere e le macchine fotografiche. Vicino a loro, in prima fila ai piedi della scaletta, funzionari governativi in giacca e cravatta, operatori dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) in Mali con le pettorine blu e una carrozzina, il capo della protezione civile di Bamako e un gruppo di svogliati militari in tuta mimetica. All’apertura del portellone dell’aereo una massa di persone spaesate comincia a scendere gli scalini illuminati dai flash dei fotografi. “Siamo qui oggi per accogliere a braccia aperte i figli del Mali che hanno deciso di tornare a casa”. I “figli del Mali”, come li chiama retoricamente Moussa Koné, capo di gabinetto del ministero dei maliani all’estero, sono 152 migranti di ritorno dalla Libia. “Tra loro ci sono anche cinquanta detenuti liberati dalle carceri libiche e riportati in Mali grazie agli sforzi della nostra ambasciata in Libia, dell’Oim e delle altre organizzazioni con cui collaboriamo”.

Durante il breve tragitto uomini, donne e bambini stanno con il naso incollato al finestrino come turisti

Dopo essere scesi dall’aereo messo a disposizione dall’Oim, i migranti maliani salgono su quattro pullman e sono portati nella sede centrale della protezione civile di Bamako. Durante il breve tragitto uomini, donne e bambini stanno con il naso incollato al finestrino come turisti in gita. “Com’è cambiata Bamako… È da cinque anni che non la vedo”. Mamadou era un ragazzino quando è partito “all’avventura”. Oggi è un uomo nonostante i vent’anni e, dopo essersi fatto scattare una foto con il cellulare dal vicino di posto, si lascia andare a un pianto agrodolce: “Grazie a Dio siamo tornati a casa. Non avevo mai preso un aereo. Sono felice, però allo stesso tempo non so cosa raccontare alla mia famiglia visto che torno al villaggio a mani vuote”. Come molti altri passeggeri, indossa una tuta blu scuro con cappuccio e tasconi, e scarpe da ginnastica bianche e nere. Scendendo dall’aereo sembravano una squadra di calcio di ritorno da una trasferta. “I vestiti ce li hanno dati gli operatori dell’Oim che sono venuti a prenderci fuori dal carcere a Tripoli.” I racconti delle persone che negli ultimi anni hanno conosciuto le prigioni per migranti in Libia sono intrisi di violenza, abusi, razzismo, estorsioni. “Mio fratello è morto in cella. Era troppo debole, non ce l’ha fatta a resistere alle condizioni in cui ci tenevano”. Mamadou confessa a bassa voce di aver trascorso più di un anno in carcere. “Ho provato ad attraversare il mare tre volte, tre volte sono stato arrestato, tre volte mio padre ha dovuto mandare i soldi per pagare il ‘riscatto’. I miliziani libici chiedevano sempre di più per liberarci: 150, 200, 250 euro. L’ultima volta è stato il 4 novembre scorso, me lo ricorderò per sempre. Eravamo 750 persone su un piccolo scafo di legno che ha cominciato a imbarcare acqua dopo due ore e mezza di navigazione. Abbiamo chiesto aiuto ma le barche dei libici si avvicinavano solo per fare foto e video con i cellulari. Sono morti tutti, ci siamo salvati in sette grazie all’arrivo di una petroliera molte ore dopo”. Accoglienza alla protezione civile

L’autobus si lascia alle spalle l’imponente torre dell’Africa, un vecchio dono di Muammar Gheddafi, svolta a destra su una stradina secondaria e passa davanti alla stazione degli autobus di Sogoniko. Come molti passeggeri Mamadou è incredulo alla vista del luogo da dov’era partito. Su un lato della stazione, simbolo delle migrazioni che cominciano o passano per Bamako, c’è la sede della protezione civile. Qui i migranti vengono identificati, vaccinati (almeno quelli che non hanno il libretto delle vaccinazioni contro la febbre gialla), rifocillati e ospitati per la notte prima di essere riaccompagnati nei villaggi d’origine il giorno dopo. “Trentadue donne, ventuno bambini, tre minori non accompagnati e tre persone bisognose di cure mediche”, annuncia il comandante Bakary Daou, direttore della struttura. “Siamo pronti a offrire degna accoglienza a tutti i connazionali che vogliono tornare volontariamente da paesi dove sono in difficoltà. Negli ultimi mesi i rientri dall’Algeria e dalla Libia si sono moltiplicati e sappiamo che in futuro i migranti che vogliono tornare saranno ancora di più”.

Fuori della sede della protezione civile di Bamako, 29 dicembre 2016. (Sébastien Rieussec)