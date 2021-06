Una settimana dopo la sua morte, un mazzo solitario di fiori gialli ricorda Adil Belakhdim nel luogo in cui è stato travolto e ucciso da un tir, a pochi metri dall’ingresso della sede logistica della catena di supermercati Lidl a Biandrate, in provincia di Novara. Guardandolo, suo cugino Hammou Belakhdim non riesce a darsi pace. È convinto che non sia stato un incidente. In effetti, a osservare la striscia di asfalto che attraversa questa campagna trasformata in una sequenza di capannoni recintati e parcheggi senza che si veda anima viva, si fatica a immaginare che Alessio Spaziano, il camionista casertano di 26 anni alla guida del camion che ha investito Belakhdim, non si sia accorto di nulla come i suoi avvocati sostengono. Ne sono certi anche i compagni che hanno assistito alla scena: “Non riusciamo a credere che non se ne sia reso conto”, dicono. Sono tornati sul luogo del delitto per ricordarlo e chiedere giustizia.

Karim si definisce “il migliore amico” di Belakhdim e con le lacrime agli occhi mostra sul telefono una foto che li ritrae insieme, abbracciati e sorridenti. Poi mi fa vedere un video nel quale il sindacalista parla con un agente della Digos davanti ai cancelli della Lidl, pochi istanti prima che finisse schiacciato dal tir. L’atmosfera era tranquilla e nulla lasciava presagire quello che stava per accadere. Mehdi Messoudi, anche lui arrivato dal Marocco come Belakhdim, mi fa ascoltare la sua voce, registrata la mattina dello sciopero davanti ai cancelli dello stabilimento.

Belakhdim aveva 37 anni e viveva in un appartamento in affitto a Vizzolo Predabissi, una trentina di chilometri a sud di Milano. Era arrivato nel 2005 da El Jadida, una città costiera della regione di Casablanca, in Marocco. Il cugino Hammou Belakhdim l’aveva aiutato a trovare un posto da magazziniere in una cooperativa che lavorava per la Tnt di Peschiera Borromeo. Dopo aver partecipato a una denuncia collettiva contro le pessime condizioni di lavoro e salariali, si era licenziato ed era tornato nel suo paese. Ma ci era rimasto poco, era ritornato a Milano e aveva cominciato a lavorare per il sindacato SiCobas. La moglie Lucia Marzocca, una giovane donna pugliese di Molfetta conosciuta nel capoluogo lombardo, si era trasferita in Marocco all’inizio del 2021 insieme ai due bambini, di quattro e sei anni. Belakhdim avrebbe dovuto raggiungerli domenica 27 giugno 2021 per le vacanze estive.

Tensione alta

Il 18 giugno il sindacato SiCobas aveva convocato uno sciopero nazionale del settore dopo che, negli ultimi due mesi, nella cosiddetta regione logistica milanese – la terza per importanza in Europa – la tensione tra lavoratori e diverse aziende era sfociata in alcuni episodi di violenza. Il 29 aprile alla FedEx-Tnt di Peschiera Borromeo, dove Belakhdim aveva lavorato come magazziniere appena arrivato in Italia, la polizia aveva sgomberato con la forza un picchetto dei lavoratori che protestavano contro la chiusura dell’hub di Piacenza e il licenziamento di trecento operai. Il 27 maggio, davanti a un altro deposito della stessa FedEx-Tnt, a San Giuliano Milanese, un gruppo di lavoratori era stato aggredito di notte con bastoni e pistole taser da guardie private impiegate dall’azienda. Il 10 giugno, a Tavazzano in provincia di Lodi, le stesse scene si erano ripetute durante una protesta contro una cooperativa che lavora sempre per la FedEx-Tnt.

Il giorno prima, Belakhdim aveva invitato i lavoratori a presentarsi alle 6 del mattino davanti alla Lidl di Biandrate, dove viene stoccata e poi distribuita a 73 filiali della multinazionale tedesca di tutto il nord Italia la merce da mettere in vendita sugli scaffali. In ballo c’era il passaggio dal contratto nazionale del commercio a quello della logistica, il più appropriato visto che nel deposito non si vende nulla ma si caricano e scaricano carne, frutta e verdura senza soluzione di continuità tra il giorno e la notte.

Tra facchini e magazzinieri ci lavorano in 280, assunti dall’azienda senza far ricorso a cooperative esterne, come accade invece nella logistica. Per questo lo stabilimento è considerato una sorta di esempio nel settore. A sentire i lavoratori, però, la situazione non sarebbe tutta rose e fiori come viene descritta. La drammatica morte del sindacalista ha contribuito a illuminarla.