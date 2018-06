La battaglia di Rudra Bianzino per la verità sulla morte di suo padre

Rudra Bianzino, undici anni dopo, ricorda soprattutto quella stretta allo stomaco, il presentimento che fosse l’ultima volta che incrociava lo sguardo di Aldo. La polizia era arrivata in casa la mattina presto, mentre il ragazzo si stava preparando per andare a scuola: era sulle scale quando avevano bussato alla porta e il padre era andato ad aprire.

Di quella mattina del 2007 ricorda tutti i particolari, è stata l’ultima volta che ha abbracciato suo padre. Quando ha affondato la faccia piena lacrime dentro le sue spalle, prima che lui gli dicesse di stare tranquillo e salisse sull’auto della polizia che lo avrebbe portato in questura, ha sentito per l’ultima volta quell’odore di segatura che ha sempre associato alla personalità mite e creativa di Aldo Bianzino, falegname, 44 anni, originario di Vercelli, pacifista con la passione per le le filosofie orientali.

Tanto era bastato per arrestare Aldo Bianzino e la sua compagna Roberta Radici, entrambi incensurati. Bianzino si era subito assunto la responsabilità per la cannabis coltivata per uso personale nell’orto di casa. “Non avevamo nemmeno un avvocato, ne nominarono uno d’ufficio”, ricorda Rudra che all’epoca aveva quattordici anni.

Il ragazzo era rimasto impalato davanti alla porta del casale di Pietralunga, gli occhi gonfi di pianto, mentre le auto della polizia portavano via i genitori. “La signora tornerà in serata”, avevano assicurato gli agenti alla nonna ultranovantenne che era rimasta con il ragazzo. E invece la sera Rudra e la nonna Sabina erano rimasti da soli. Rudra aveva provato a rimettere a posto le pentole e i vestiti che erano stati messi in disordine dai poliziotti durante la perquisizione. In serata avevano ricevuto una telefonata dal cappellano del carcere Capanne di Perugia che gli aveva comunicato che i genitori erano in cella e stavano bene.

“Eravamo una famiglia come tante”, ricorda. “Mio padre era un ottimo falegname, molto apprezzato in paese. Si faceva pagare poco ed era molto bravo”. I genitori condividevano la passione per i viaggi e per l’India. Per questo lo avevano chiamato Rudra, il nome di una delle più antiche divinità dell’induismo. “Colui che distrugge, il signore della tempesta, ma anche colui che dà la parola, che allontana il dolore”, una specie di profezia, dice il ragazzo, mentre mostra delle vecchie foto che lo ritraggono da bambino, occhi azzurri e una marea di riccioli biondi, insieme al padre Aldo durante un viaggio in India.

La riapertura del processo

A quasi undici anni di distanza da quel venerdì 12 ottobre 2007 Rudra Bianzino, 25 anni, ha deciso di chiedere la riapertura del processo per la morte del padre, avvenuta nel carcere di Perugia meno di 48 ore dopo l’arresto, alla luce di una nuova perizia medico legale che solleva alcuni dubbi sulla ricostruzione ufficiale.

Secondo la giustizia italiana, infatti, Bianzino sarebbe stato colpito da un aneurisma mentre era nella cella d’isolamento numero 20 e per questo sarebbe morto. Nel 2009 l’indagine contro ignoti per omicidio è stata archiviata e nel 2015 l’agente Gianluca Cantoro è stato condannato in via definitiva a un anno di carcere per omissione di soccorso, perché il processo ha stabilito che i medici sono stati avvertiti in ritardo.

“Mio padre aveva chiesto aiuto tutta la notte, evidentemente sentiva forti dolori. Altri detenuti durante il processo hanno testimoniato di aver sentito le sue urla, chiamava il secondino”, racconta Rudra. “Ma la guardia carceraria che avrebbe dovuto chiamare i soccorsi gli ha detto di stare zitto, perché il medico sarebbe arrivato solo il giorno dopo”. Il corpo senza vita di Aldo Bianzino è stato ritrovato alle sette di mattina alle 8.30 è stato constatato il decesso.