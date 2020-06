In quel momento tutto il paese entrava in lockdown. La provincia di Brescia e la Lombardia era tra gli epicentri mondiali dell’epidemia, per questo gli amici che la chiamavano hanno cominciato a preoccuparsi e a consigliarle di farsi il tampone. “Quello di cui non mi sono resa conto è che il respiro si faceva sempre più corto. Ero stanca, non riuscivo a respirare, ero sempre meno presente, ma non me ne accorgevo”, racconta. È stata una sua amica farmacista, chiamandola quotidianamente al telefono, ad accorgersi del decorso della malattia.

Era sabato e stava a casa. Quando ha scoperto di avere la temperatura alterata, ha pensato di essersi raffreddata giocando a tennis il giorno precedente. Mai avrebbe immaginato che sarebbe stata ricoverata in ospedale insieme a suo marito per settimane, rischiando la vita, mentre l’Italia fronteggiava la più grave crisi sanitaria della sua storia recente, che finora ha registrato 233.019 persone contagiate e 33.415 morti. La febbre per giorni non ha superato i 38,5 gradi, scendeva con la Tachipirina e poi risaliva, non sembrava altro che un’influenza.

Da qualche giorno è risultata negativa al tampone, dopo quasi tre mesi di malattia. La prima cosa che ha voluto fare è stata uscire di casa, prendere la macchina e andare a vedere uno dei giardini in costruzione a cui stava lavorando prima di ammalarsi. “Ho ancora una grande passione per il mio lavoro e mi è mancato, ma quando sono uscita mi girava la testa”. Rosanna Padrini è un’architetta di 67 anni, vive con suo marito e il suo gatto a Salò, in provincia di Brescia, e ha avvertito i primi sintomi del covid-19 il 7 marzo: una febbretta e un po’ di tosse.

Il 13 marzo è arrivato il pronto intervento, ha controllato la saturazione del sangue che era a 93: i medici hanno ritenuto di non ricoverare Padrini. Ma dopo due giorni la situazione è precipitata: “Non riuscivo a mangiare, non riuscivo a muovermi, non avevo fiato, non avevo la forza di alzarmi dal letto”. La donna era talmente provata dalla malattia che non si rendeva conto del deterioramento delle sue condizioni di salute, anche il marito nel frattempo si era ammalato e i due figli della coppia erano entrambi all’estero, in Cile e in Germania. È stata l’amica che, sentendola al telefono assente e affaticata, ha chiamato l’ambulanza un’altra volta segnalando il caso.

“Quando è arrivato il pronto intervento a casa io non capivo perché fossero venuti, mi hanno controllato la saturazione del sangue e mi hanno trovato dei livelli bassissimi di ossigeno, così mi hanno subito portato all’ospedale di Gavardo, senza che potessi nemmeno prendere le mie cose”. Padrini non aveva realizzato la gravità della sua situazione, complice anche un deterioramento dell’ossigenazione del sangue.

“Ho capito che ero grave quando mi sono ritrovata in una stanza di ospedale, circondata da monitor, con altri cinque uomini intorno a me che si lamentavano e urlavano, e il personale medico vestito da astronauta”. In quello che lei chiama “l’inferno” è stata ricoverata per quindici giorni: “Intorno a me le persone si lamentavano, urlavano, non sopportavano il ventilatore e se lo strappavano, c’era chi aveva perso la testa e diventava aggressivo per il dolore, io sono rimasta sempre lucida. Vicino al mio letto uno dei primi giorni è morto un uomo. Piangevo in silenzio sotto il ventilatore, i dolori erano molto forti e per resistere ho pregato e ho fatto meditazione”, racconta.

L’elemento più scioccante era la perdita dell’identità, i lamenti degli altri, la confusione costante: “Stavo rischiando di morire, ma non me ne rendevo conto. Ero preoccupata in quel momento perché mi sembrava che stavo perdendo la mia dignità. Senza occhiali non vedevo quello che succedeva intorno a me, sentivo solo le voci degli altri, i lamenti, le urla. Mi vergognavo di essere nuda, di dipendere dagli infermieri per i bisogni più basilari”, continua la donna che il 1 aprile è stata trasferita in un’altra struttura per fare la riabilitazione e poi è tornata a casa, nonostante era ancora positiva al nuovo coronavirus.

Mancava tutto

“Ho rivisto mio marito sull’ambulanza che ci trasferiva in clinica dall’ospedale, aveva perso dieci chili, era irriconoscibile, è stato uno shock”. Ora che è tornata a casa le rimane molta rabbia, il desiderio di raccontare quello che ha vissuto e allo stesso tempo una grande confusione: “Le autorità non sono state chiare, non siamo stati informati sui pericoli. E poi negli ospedali mancava tutto, dai ventilatori ai calzari. Noi siamo stati fortunati, ce l’abbiamo fatta. Ma mi chiedo quanti si sarebbero potuti salvare”.

La donna è tornata a una strana normalità, da parecchi giorni è a casa anche se si lamenta del fatto che non ci sia nessun programma di monitoraggio sanitario dei pazienti guariti dal covid-19. “Riesco a fare le scale a fatica e i volontari mi devono ancora portare la spesa”. I medici le hanno detto che in seguito alla malattia potrebbe sviluppare il diabete, perché ha assunto molto cortisone. Le è rimasto addosso un senso di spossatezza e delle aritmie al cuore che dovrà tenere sotto controllo, delle ferite sulla lingua che le impediscono di mangiare normalmente e molta rabbia.