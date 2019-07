Bangalore prova a salvare i suoi laghi per affrontare la crisi idrica

Negli ultimi anni i posti di lavoro sono aumentati vertiginosamente, ma allo stesso tempo milioni di persone sono rimaste senza allacciamento idrico e si ritrovano costrette a dipendere da un esercito di autocisterne pubbliche e private, che prelevano l’acqua da pozzi fuori della città. Alcune famiglie ne hanno scavato alcuni in modo illegale per poter bere, lavarsi e fare il bucato. Anche nei quartieri dove l’allacciamento idrico esiste, spesso l’acqua gocciola appena dai rubinetti.

Anni di urbanizzazione selvaggia, aumento esponenziale della popolazione e cattiva gestione delle risorse idriche hanno prosciugato i rubinetti, ridotto la portata delle falde acquifere e inquinato i laghi al punto tale che spesso prendono fuoco. Bangalore sta pagando un prezzo altissimo per i successi ottenuti da quando, alla fine degli anni novanta, ha cominciato ad attrarre grandi aziende come Microsoft, Ibm, Dell e Google.

Sotto il sole rovente, in attesa dell’autobotte che porterà l’acqua a casa sua, Chandra Shekhar ricorda che un tempo Bangalore, nel sud dell’India, era ricca di laghi cristallini e giardini lussureggianti. “Ora sono spariti, al loro posto ci sono un’infinità di palazzi di cemento”, spiega Shekhar. Ingegnere in pensione di 59 anni, fin da ragazzo ha assistito alla progressiva trasformazione di Bangalore in un centro nevralgico dell’informatica. “Era la città dei laghi. Ora è la città del cemento. Tutta l’acqua è scomparsa”.

Shekhar – che nel 2015 ha pagato 150mila rupie (circa duemila euro) per l’allacciamento idrico – è comunque costretto a ricorrere alle cisterne, spendendo fino all’equivalente di 44 euro al mese.

Nonostante le difficoltà attuali, però, i grandi palazzi residenziali e i grattacieli di acciaio e vetro continuano a moltiplicarsi a causa del flusso continuo di immigrati. Alcuni funzionari sottolineano che le autorità cittadine, impreparate per la rapidità dello sviluppo, non sono state capaci di mettere a punto un piano per soddisfare la crescente domanda d’acqua.

Prezzi proibitivi

Le dimensioni di Bangalore sono triplicate nel giro di un decennio, fino a raggiungere gli 800 chilometri quadrati – pari a metà di Londra – e a inglobare decine di centri abitati. Dal 2001 la popolazione è più che raddoppiata. Oggi gli abitanti di Bangalore sono dodici milioni e secondo le previsioni entro il 2031 dovrebbero diventare venti milioni.

Il Consiglio per la fornitura idrica e la rete fognaria (Bwssb), il principale ente per la gestione dell’acqua potabile, rifornisce appena il 60 per cento delle abitazioni.

“Non arriviamo in alcune zone, soprattutto nelle periferie” ammette Tushar Giri Nath, presidente del Bwssb. Il costo dei terreni per creare bacini idrici e altre infrastrutture è sempre più proibitivo, dunque “è difficile rifornire quelle aree, ma ci stiamo provando”, spiega Nath.

Secondo Nath uno dei principali ostacoli è rappresentato dal fatto che gran parte dell’acqua arriva dal fiume Cauvery, a più di cento chilometri di distanza, e per arrivare a Bangalore deve essere pompata in salita, con una spesa per la corrente elettrica di sei milioni di dollari al mese. Come se non bastasse, più del 20 per cento si perde per strada a causa delle fessure nei tubi vecchi e corrosi, e nelle cisterne.

Il Bwssb sta costruendo una quinta (e probabilmente ultima) conduttura che, una volta ultimata nel 2023, trasporterà ogni giorno 750 milioni di litri d’acqua dal Cauvery.

Il ruolo dei privati

Bangalore sta sperimentando nuove soluzioni anche a causa della competizione con altre città indiane altrettanto “assetate”, tra cui Chennai. Per il momento a risolvere gran parte delle mancanze sono i privati.

Nelle zone periferiche come Sarjapur e Whitefield, dove la rete idrica non arriva, i palazzi residenziali e gli uffici delle società informatiche si affidano unicamente alle autobotti che prelevano l’acqua da pozzi scavati a ritmo frenetico e sempre più in profondità a causa della riduzione delle falde. Quest’ultimo fenomeno è talmente preoccupante che l’anno scorso il governo ha previsto un loro totale prosciugamento – almeno nei livelli raggiungibili – entro la fine del 2020.

L’esperto Vishwanath Srikantaiah è convinto che la previsione del governo sia “esagerata”. Ma Harini Nagendra, autrice del libro Nature in the city, sottolinea che negli ultimi 15 anni il prezzo per un carico d’acqua è triplicato, mentre i privati scavano sempre più in profondità.