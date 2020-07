Girando per le campagne intorno a Padova si notano subito: grandi cilindri verdi con cupole bianche. Sono tanti e sono ovunque, circondati da vaste coltivazioni di mais e grano. Sono i segnali più visibili delle centrali che in questi campi producono biogas, cioè gas ottenuti attraverso la degradazione di varie sostanze organiche. Questo processo di degradazione avviene proprio all’interno dei cilindri che costellano le campagne intorno al capoluogo di provincia veneto. In assenza di ossigeno e a temperatura controllata, un gran numero di batteri degrada le sostanze e dà vita al biogas e al digestato, un fertilizzante liquido naturale. Il biogas viene poi trasformato in energia elettrica grazie a un generatore, mentre il digestato è usato come concime nei campi vicini. Costruiti una decina d’anni fa per smaltire i rifiuti degli allevamenti e sovvenzionati in modo sostanzioso con fondi pubblici, molti di questi impianti hanno provocato un vero e proprio stravolgimento agricolo in diverse aree dell’Italia del nord.

“Vendo mais trinciato a due impianti da un megawatt”, spiega un fornitore che preferisce rimanere anonimo. Cinquant’anni, un amore incondizionato per la sua terra, spiega che “parliamo di circa cinquecento tonnellate di mais al giorno”. Per farlo ha bisogno ogni mese di 53 ettari di terreno. Per avere un’idea, si tratta di un’area pari a 74 campi da calcio. “È un business impressionante, che divora terreno agricolo e smaltisce pochissimo letame zootecnico proveniente dagli allevamenti, perché ormai le ‘diete’ delle centrali di biogas sono tutte a base di prodotti vegetali”. Si riferisce all’idea originaria che stava alla base dei finanziamenti statali stanziati nel 2008: dare vita a un circuito virtuoso agricolo capace di smaltire il liquame degli allevamenti intensivi all’interno delle centrali. Non è andata così.

Adesso come allora, gli imprenditori del biogas lavorano principalmente con dei terzisti. “Ci indicano quali sono i campi da lavorare e noi procuriamo loro il prodotto necessario alla loro azienda”, spiega il fornitore. I proprietari dei campi di solito non sono contadini, ma imprenditori che possiedono grandi estensioni di terreni. Vendono mais alle centrali perché gli conviene molto di più, tanto che anche gli agricoltori più piccoli, quando l’annata è incerta, cercano di rivolgersi agli imprenditori del biogas. Il gioco di ruoli funziona e conviene. Ce lo spiega un giovane agricoltore trevigiano che preferisce rimanere anonimo: “Da circa cinque anni lavoro solo per portare mais raccolto pochi mesi prima della maturazione agli impianti di biogas nelle vicinanze. I miei 25 ettari di terreno sono interamente dedicati a questo. E dirò la verità: ormai gira tutto intorno a questi biodigestori. Solo così noi contadini sopravviviamo”.

Poche risposte

In Veneto ci sono 256 impianti di biogas con una potenza totale di 178,815 megawatt elettrici (la sigla è Mwe, l’unità di misura per la quantità di energia erogata). La Lombardia ha fatto da apripista nel 2009. Oggi lì ci sono 554 impianti, che producono 381,203 Mwe. Seguono l’Emilia-Romagna con 209 impianti e il Piemonte con 189. In queste regioni è nata una nuova compagine agroindustriale che negli anni è stata capace di intrecciare, con alti e bassi, tre universi paralleli: allevamenti intensivi, agricoltura ed energie rinnovabili.

I numeri sono notevoli, anche se difficili da ottenere. In Veneto, secondo l’agenzia regionale Veneto Agricoltura, il 61,6 per cento degli impianti è interamente alimentato con mais, grano, sorgo e triticale (un cereale ibrido), mentre solo il 37 per cento con il letame.

Nel resto del paese è difficile quantificare quali siano le sostanze che i biodigestori consumano quotidianamente. Quali sono quelle più utilizzate? Quanto liquame d’allevamento smaltiscono? La risposta dell’ufficio comunicazione del Consorzio italiano per il biogas (Cib) – la prima associazione volontaria che riunisce aziende agricole produttrici di biogas in Italia – è lapidaria: “Stiamo facendo delle analisi ed elaborando i dati in questo periodo. Quindi questi numeri non sono attualmente disponibili”.

Un passo indietro

Per collegare i puntini che rendono unica la filiera dell’energia prodotta con il biogas, bisogna fare un passo indietro. Nel 2008, l’allora governo guidato da Silvio Berlusconi cercò di risolvere il problema dello smaltimento dei liquami zootecnici concedendo incentivi enormi agli impianti di biogas agricolo: 28 centesimi a kilowattora, cioè quattro volte il valore commerciale dell’energia elettrica.

Un impianto di biogas che produce un megawattora incassa 280 euro ogni ora, quasi settemila euro in sole 24 ore di fermentazione. Nel 2008, costruire un impianto di biogas costava circa 1,6 milioni di euro. Con gli incentivi si poteva rientrare del proprio investimento nel giro di soli due anni.

Il decreto del 2008, votato e introdotto in Italia sette giorni prima di Natale, prevedeva 28 centesimi a kilowattora “per 15 anni”. Nel 2013 è stato messo un freno a questa elargizione di soldi senza precedenti, riducendo gli incentivi fino al 50 per cento, in base al tipo di impianto e alla sua capacità di produzione energetica.